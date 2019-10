Geithain: Schnelles Internet rückt näher

Geithain

Wie groß der Bedarf an leistungsfähigem Breitband in Geithain ist,zeigte allein schon der Zuspruch auf der Informationsveranstaltung: 250 Einwohner, darunter nicht wenige Unternehmer, waren am Montagabend in das Bürgerhaus gekommen. Sie wollten Substanzielles über die Netzausbau-Pläne von Deutscher Glasfaser GmbH und enviaTel erfahren.

Bürgermeister von Geithain : Chance unbedingt nutzen

„Ich sehe nur die eine Chance, mit diesen beiden Unternehmen voranzukommen“, sagte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), selbst unzufrieden mit dem Flickenteppich, den das Datennetz im Stadtgebietzwischen Nauenhain und Dölitzsch darstellt. Obwohl es im Sinne von Bürgern wie Wirtschaft dringenden Handlungsbedarf gebe, sei der Ausbaustand seit Jahren vielerorts unzureichend.

Auf die Hilfe des Bundes zu hoffen, sei völlig verfehlt. Umso höher seien jetzt die Erwartungen, die man mit dem privatwirtschaftlichen Engagement beider Firmen verbinde. Mindestens 40 Prozent der ins Auge gefassten Haushalte und Institutionen müssten mitziehen; dann könne der Ausbau gestemmt werden. „Wir werden uns als Kommune mit allen Gebäuden beteiligen und die Paul-Guenther-Schule beim Ausbau der Schillerstraße anschließen.“

Deutsche Glasfaser : mindestens 40 Prozent bis 16. Dezember

Ein entscheidender Termin ist der 16. Dezember. Dann endet, was Andreas Dankert, Projektleiter der Deutschen Glasfaser GmbH, Nachfrage-Bündelung nannte: „Ich bin überzeugt, dass wir bis dahin die 40 Prozent hinbekommen.“ Das zeige die Erfahrung, die man in anderen Kommunen des Landkreises Leipzig gemacht habe und mache.

17.000 Glasfaser-Anschlüsse habe man hier bereits errichtet; deutschlandweit seien es 600 000. „Unsere Mission ist das platte Land, nicht die Großstadt“, so Dankert. In Geithain errichte man „ein eigenes, autarkes, offenes Glasfasernetz“ von der Verteilstation direkt bis ins Haus oder die Wohnung. Das sorge für hohe und konstante Datenraten.

Ertel : 1650 Haushalte könnten vom schnellen Internet profitieren

Das ins Auge gefasste Ausbau-Gebiet reicht von der Altenburger Straße im Westen bis zum Südzipfel von Wickershain, von der Tautenhainer Straße bis zum südlichen Stadtrand. Ausgespart sind weite Teile des Neubaugebietes und die übrigen Ortsteile. Profitieren könnten rund 1650 Haushalte und Firmen. Würden die 40 Prozent Interessenten erreicht, die für die Finanzierung des Vorhabens unerlässlich seien, gehe es unverzüglich an das konkrete Planen, erläuterte der für den Bau verantwortliche Projektleiter Mirko Ertel.

Strategischer Partner dafür sei enviaTel. Für die Verlegung des Glasfaser-Netzes setze man Baukolonnen von zehn bis 20 Mann ein: „Die schaffen 800 bis 1000 Meter am Tag.“ Bei Immobilien, in denen es keine Interessenten gebe, verlege man das Kabel bis an die Grundstücksgrenze, um einen späteren Anschluss problemlos möglich zu machen.

Über die 2020 geplanten Ausbau-Aktivitäten von enviaTel informierte Vertriebsleiter Axel Schumann. Dann sollen unter anderem die Paul-Guenther-Schule, das Seniorenheim Am Stadtpark und die Behindertenwerkstätten des DRK ans Netz.

