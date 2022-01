Geithain: Schuppen in Ossa steht in Flammen

Geithain/Ossa

Der Brand eines Schuppens sorgte am frühen Sonntagmorgen in Ossa südlich von Geithain für einen Einsatz der Feuerwehr. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gibt es einen Zusammenhang mit der Brandserie, die 2017/18 im Dorf für Unruhe sorgte?

Polizei geht von Brandstiftung aus

Bemerkt wurde das Feuer am Sonntag, 5.30 Uhr, durch eine Nachbarin. Sie informierte per Notruf Feuerwehr und Polizei. Der Schuppen, in dem sich unter anderem ein Heizöl-Tank befindet, steht nahe eines Wohnhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen und konnten verhindern, dass sie auf andere Gebäude übergriffen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen unbekannt. Ein Brandursachen-Ermittler sieht sich am Montag vor Ort um.

Feuer-Serie sorgte 2017/18 für Angst und Schäden

Das Feuer weckt Erinnerungen an eine ganze Reihe von zum Teil schweren Bränden, die sich in dem zu Geithain gehörenden Dorf Ende des vergangenen Jahrzehnts ereigneten und die bisher nicht aufgeklärt werden konnten. So war Anfang 2018 versucht worden, die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebes in Brand zu stecken. Vor der ehemaligen Pfarre brannte 2017 ein PKW aus. Im Juni 2018 war erneut ein Auto betroffen. Es loderte in einem leer stehenden Gebäude, es brannte ein Holzstapel.

Von es