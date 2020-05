Geithain: So sieht das neue Bett der Eula aus

Geithain

Tonnenweise Beton und Erdreich hat die Landestalsperrenverwaltung (LTV) aus der Eula im Geithainer Altdorf heraus geholt. Auf 230 Metern Länge ist das Bett, zuvor eingezwängt zwischen einem Betriebsgelände und Anwohner-Grundstücken, ein vollkommen neues geworden. „Unser Ziel war es, dem Fluss mehr Platz zu geben. Das ist uns gelungen, weil alle mitzogen“, sagt Flussmeister Remo Fahr mit Blick auf die Anrainer auf beiden Ufern, die Geländestreifen für die Verbreiterung zur Verfügung stellten.

Noch sind die neuen Böschungen mit Matten abgedeckt, doch soll bald schon Gras durch das Gewebe sprießen. Zudem sollen Bäume gepflanzt werden, die den Lauf vor übergroßer Sonneneinstrahlung bewahren. „Die meiste Zeit des Jahres ist die Eula ein Rinnsal. Das Bett wächst deshalb schnell zu, wenn wir es nicht beschatten und regelmäßig pflegen“, sagt Fahr. Flüsse hätten in der Regel eine Aue, um sich bei Bedarf ausdehnen zu können. Weiter flussabwärts in Richtung Niedergräfenhain sei das der Fall, doch auch hier werde man sich - nach Hinweisen auch von Bürgern - die Uferstreifen vornehmen und zumindest ein bisschen profilieren.

Nicht alle Hochwasser-Probleme gelöst

Alle Probleme des Altdorfs seien aber nicht vom Tisch, sagt Fahr: „Hochwasserfrei sind die Anlieger damit nicht.“ Erst das große Vorhaben im Bereich der Alten Heimat, das die LTV jetzt ein paar hundert Meter oberhalb in Angriff nehme, schaffe mit Rückstauflächen bei Starkregen für ein bisschen Entlastung. Unberührt von den Ausbauplänen ist das Problem des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, dessen Staukanal in der Altenburger Straße bei großen Güssen überläuft und Fäkalien in die Eula schwemmt.

„Das sieht schick aus“, urteilt der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) über den Ausbau. Es sei beeindruckend, wie viel Material aus dem Flussbett entfernt worden sei. „Nach fast 20 Jahren kann sich das Ganze sehen lassen“, sagt Anlieger Manfred Irmscher angenehm überrascht. Zudem habe das Bauunternehmen TBS gut und zügig gearbeitet. Detlef Teichmann, der am Fluss ein Baustoffzentrum betreibt, musste für die Arbeiten die Hälfte des Hofes räumen. Obendrein die Corona-Krise, aber: „Ich gehe davon aus, dass der Ausbau was bringt.“

