Geithain: Special Olympics für mehr Fitness

Ein Wettbewerb ist es ganz bewusst nicht, doch sportlich geht es durchaus zu, wenn der Verein Special Olympics Deutschland in Sachsen zu einem Aktionstag „FunFitness – Bewegung mit Spaß“ einlädt: Mandy Herklotz, Gerd Richter und ein halbes Hundert Frauen und Männer, die in den Geithainer DRK-Werkstätten beschäftigt sind, waren am Freitag mit Eifer bei der Sache - und mit sichtbarem Stolz, wenn sie die durchaus anspruchsvollen Stationen meisterten.

Krafttraining mit Anleiter Martin Walther, Benny Prümer, Sven Mätzold und Carola Melchien vom DRK-Landesverband (von links). Quelle: Thomas Kube

Oft gibt es Defizite

Auf der Stelle laufen fördert Ausdauer. Springseil-Springen trainiert die Körperwahrnehmung. Beim Hör-Memory ist Konzentration gefragt. Kraft, Gleichgewichtssinn, Kondition: Fitness gründet sich auf viele Faktoren. Für Menschen mit geistiger Behinderung seien solche Herausforderungen besonders wichtig, sagte Bianca Klotzsche, Geschäftsstellenleiterin von Special Olympics: „Es gibt deutschlandweit große Defizite. Da wollen wir gegensteuern." Das Programm ist mehr als ein Stationsbetrieb. Jeder Teilnehmer erhält eine individuelle Einschätzung, gegebenenfalls auch etwas Substanzielles in die Hand, um bei Hausarzt oder Therapeuten vorstellig zu werden.

Ein individuelles Fitness-Programm für jeden

„Wir schauen, wo Defizite sind, und geben neben einem Heft mit Übungen Empfehlungen mit“, sagte Romy Lehmann, die sich bei jedem Zeit nahm für ein Gespräch. So auch für Gerd Richter, der den Gesundheitstag als Gewinn empfand und der sagte: „Schwimmen mache ich viel.“ Lehmann bestärkte ihn darin: „Das ist gut für Rücken und Gelenke. Unbedingt weitermachen.“

Beim Ausdauer-Training biss Mandy Herklotz die Zähne zusammen, gab nicht auf. „Oh, ich bin gut“, freute sie sich, nannte die Herausforderung „eine gute Sache“. Das konnte Janine Huster vom Geithainer DRK nur unterstreichen: „Die Gesundheit der Werkstatt-Mitarbeiter zu fördern, ist uns ein wichtiges Anliegen.“ Die Hälfte der 50 Teilnehmer ist bereits eingebunden in das Programm „Bewusst gesund“, das der DRK-Landesverband Sachsen in Geithain und Meißen anbietet. Leiterin Carola Melchien: „Der Tag heute ist da eine sehr gute Abrundung.“

