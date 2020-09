Geithain: Stadtbibliothek öffnet wieder

Geithain

Wenn Kathrin Pfitzner am 13. September in der Geithainer Stadtbibliothek ihre neue Ausstellung eröffnet, dann findet sie frisch gestrichene Wände vor. Das gesamte Untergeschoss der Bücherei wurde in den vergangenen Tagen renoviert. Neuer Fußboden wurde verlegt. Gemalert wurde in gebrochenem Weiß, das weniger reflektiert und so die Bilder der wechselnden Ausstellungen noch besser zur Geltung bringen sollen. Regulär geöffnet hat die Ausleihe bereits wieder ab Dienstag.

Bücherei öffnet am Dienstag nach Renovierung

Die Renovierung der Bibliothek war verbunden mit einem aufwendigen Aus- und Einräumen. Das allerdings eröffnete die Chance, auch einige der Regale neu zu platzieren. Zudem wird eine Lese-Ecke eingerichtet für all jene, die gleich vor Ort einen Blick in ein Buch werfen möchten. Allerdings: Die Lieferung des Sessels verzögert sich.

Auch das ist für Kathrin Pfitzner Geithain: Stilleben mit hier produzierter Emaille. Quelle: privat

Große Resonanz bei Krimi-Lesung

Die erste größere Veranstaltung nach der Renovierung und nach der Corona-bedingten Zwangspause war die Lesung der Krimi-Autorin Cathrin Moeller am Donnerstagabend. Das Hygienekonzept zwang, die Zahl der Plätze zu reduzieren; sie waren schon Wochen vorher ausgebucht. Moeller las aus ihrem vergnüglich-schwarzhumorigen Band „Wolfgang muss weg“ und traf damit den Nerv ihres Publikums. „Es war spürbar, die Leute sind ausgehungert, wollen Kultur, suchen das Gespräch“, freute sich Gastgeberin Ramona Kratz über die Resonanz und die Atmosphäre der Lesung.

Anmelden für Führungen mit der Künstlerin

Die Vernissage am 13. September, 11 Uhr, für die bereits alle möglichen Plätze vergeben sind, will daran anknüpfen. Kathrin Pfitzner hat ihre neue Schau mit " Geithain - Ansichtssache(n) einer Stadtbummlerin" überschrieben. Zeichnen und Malen begleiten die Geithainerin seit ihrer Kindheit. Erste Prägungen erfuhr sie in der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst, die Eva-Maria Roth an der damaligen Juri-Gagarin-Oberschule leitete. Vor einem knappen Jahrzehnt entdeckte sie ihre künstlerische Begeisterung und Begabung neu, versuchte sich in verschiedenen Techniken, stellte mehrfach in der Region aus - unter anderem im Amtsgericht in Borna, in der Geithainer Nikolaikirche, in der Bad Lausicker „Riff“-Galerie.

Um mit den Betrachtern in Kontakt zu kommen, bietet Pfitzner auch am Nachmittag des 13. Septembers in der Stadtbibliothek zwischen 15 und 17 Führungen an. Dazu bitte anmelden unter der Telefonnummer 034341/43168. Die Schau ist bis zum 25. November zu sehen. Zudem bietet die Bücherei am 13. September bei einem Flohmarkt ausrangierte Schätze zum kleinen Preis an.

