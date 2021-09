Geithain: Stadttor-Frage muss beantwortet werden – auf oder zu?

Geithain

Jener Teil der Leipziger Straße in der historischen Geithainer Innenstadt, der bisher nicht ausgebaut wurde, muss noch neu gestaltet werden. Es betrifft den Bereich zwischen der Einmündung Chemnitzer Straße und dem Stadttor. Die Stadtverwaltung schlägt vor, das bisherige Pflaster mit einer asphaltierten Fahrspur zu ersetzen und lediglich die Randbereiche zu pflastern. Sie geht bei diesen Überlegungen davon aus, dass das Stadttor weiterhin für den Pkw-Verkehr geöffnet bleibt.

Oberbürgermeister sieht Gesprächsbedarf

„Die unmittelbaren Anlieger sind verständlicherweise eher dafür, dass wir das Stadttor wieder schließen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). „Doch viele Geithainer und vor allem die Geschäftsleute im Stadtzentrum sehen das ganz anders. Sie schätzen ein offenes Stadttor sehr.“

Die Regelung, dass es Pkws in Richtung Innenstadt passieren dürfen, gilt zwar seit mehreren Jahren. Doch ist sie nach wie vor befristet – weil zahlreichen Straßenbaustellen geschuldet, die inzwischen weitgehend Geschichte sind: Grimmaische Straße, Eisenbahnstraße, Schillerstraße, Hospitalstraße.

Stadtrat wird sich mit dem Thema befassen

Um eine dauerhafte Tor-Öffnung zu erreichen, „müssen noch zahlreiche Gespräche geführt werden“, so Rudolph. Vor allem auch mit den Behörden, namentlich dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, denn die Zufahrt zweigt ja von der Bundesstraße 7 ab. „Wir werden es im Stadtrat demnächst noch einmal zum Thema machen.“

Instandsetzung im Oktober

Leichter zu handhaben ist die zwischen dem 4. und 29. Oktober geplante Baustelle in der Leipziger Straße, da sie die Tor-Frage nicht direkt berührt. Zwischen Kriegerdenkmal und Rathaus wird der Asphalt erneuert. Der Auftrag ging an das Unternehmen Kutter HTS aus Helbra. Die Bauzeit ist auf zweieinhalb Wochen im genannten Zeitraum veranschlagt. Die Innenstadt ist weiterhin durch das Stadttor erreichbar – allerdings via Nikolaistraße. Die Einbahnstraßen-Regelung wird mit der dann voll gesperrten Leipziger Straße getauscht.

Von Ekkehard Schulreich