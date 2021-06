Geithain: Test-Lauf für Angebote in neuem Jugendhaus

Geithain

Mit einer Steinmetz-Werkstatt und einem Grillnachmittag meldet sich das Jugendhaus im Geithainer Rosental zurück in der Öffentlichkeit. Andries Vogel, der als pädagogischer Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land die Einrichtung betreuen soll, lädt für den Sonnabend ein zu einer Art Schnupper-Veranstaltung. „Ich denke, dass wir Mitte/Ende Juli das Haus regulär öffnen können und dass es in den Sommerferien Angebote gibt“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Die Corona-Pandemie habe den Start um mehrere Monate verzögert.

Werkstatt zum Schnuppern

„Während der vergangenen Wochen habe ich mich, aus der Not heraus, um die Jugendlichen, die sich immer hier um die Kirche versammeln, größtenteils aber nicht kirchlich sind, gekümmert“, sagt Vogel, der aus Südafrika stammt und sich für die neue Tätigkeit qualifiziert hat. Die Altersspanne liege hauptsächlich bei zehn bis 13 Jahre. Gemeinsam mit dem Künstler Jens Oehme aus Königsfeld will er am 12. Juni eine Steinmetz-Werkstatt anbieten. Sie beginnt 12 Uhr und richtet sich an Heranwachsende bis 15. Danach wird gegrillt.

Politisch neutrale Angebote

Die Schließung des Jugendhauses R9 kurz nach der Wahl von Frank Rudolph zum Stadtoberhaupt hatte diesem vor allem seitens der Partei Die Linke erhebliche Kritik beschert. Zwar hatten sich die Kommune und der Träger Kindervereinigung Leipzig seinerzeit einvernehmlich getrennt, ohne dass Gründe in der Öffentlichkeit diskutiert worden waren. Doch hält Rudolph an seiner damals vertretenen Linie fest, das Haus nur für eine politisch neutrale Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.

In den vergangenen Jahren wurde die Immobilie saniert. Sie soll künftig vor allem unter der Woche nachmittags für Angebote genutzt werden: „Konkrete Öffnungszeiten gibt es noch nicht“, so der Bürgermeister.

Von Ekkehard Schulreich