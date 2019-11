Geithain/Theusdorf

Zu einer Rauchentwicklung an einem Transformator kam es am Donnerstag Abend im Geithainer Ortsteil Theusdorf. Die Freiwillige Feuerwehr wurde kurz nach 21 Uhr alarmiert. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Es kam zu zeitweiligem Stromausfall, von dem nicht nur die Einwohner von Theusdorf, sondern in mehreren Orten des Kohrener Landes betroffen waren.

„Rund 2200 Kunden unserer Kunden in Teilen von Geithain, Theusdorf, Narsdorf und Frohburg. waren deshalb vorüber gehend ohne Strom“, sagt Evelyn Zaruba, Sprecherin des Energieversorgers enviaM, der LVZ. In der betroffenen Station sei es zu einem Fehler gekommen. Der führte dazu, dass sich Rauch entwickelte. „Es war kein Brand im eigentlichen Sinn. Die Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht löschen.“

Die Stromkunden wurden durch Umschalten auf andere Leitungen versorgt. „Gegen 22.15 Uhr war der Großteil wieder am Netz“, so Zaruba. Die restlichen habe man über zwei Netzersatzanlagen angeschlossen. 1 Uhr nachts hatten alle wieder Strom. Die Trafostation wird am Freitag inspiziert, und fehlerhafte Teile werden ausgewechselt. Die Reparaturarbeiten sollen im Laufe des Tages abgeschlossen werden.

