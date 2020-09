Geithain: Trio klaut in Supermarkt

Geithain

Auf krimineller Tour waren am Mittwoch mehrere Männer in Geithain unterwegs. Die dreiköpfige Gruppe betrat am Mittag einen Supermarkt und verstaute in den Rucksäcken diverse Süßwaren, ohne sie zu bezahlen.

Zwei Täter können fliehen

Als Mitarbeiter sie am Ausgang des Geschäftes kontrollieren wollten, gelang zwei von ihnen die Flucht. Einer ließ dabei seinen Rucksack mit Diebesgut zurück. Bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte das Markt-Team einen 29-Jährigen. Der stammt laut Polizei aus Georgien, lebt zurzeit in Chemnitz. Den Wert der gestohlenen Waren in dessen Rucksack bezifferten die Beamten auf rund 50 Euro.

Anzeige gegen einen der Diebe

Nach Aufnahme der Personalien kam der Mann wieder auf freien Fuß. Er erhält eine Anzeige. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

