Geithain: Ulanen-Verein wird 20

20 Jahre ist es her, dass sich der Verein Geithainer Ulanen gründete. Die Geschichtsinteressierten befassten sich bereits seit 1985 unter dem Dach des Kulturbundes in der Fachgruppe Historische Waffen mit dem 2. Königlich-Sächsischen Ulanen-Regiment Nr. 18, das ab 1867 in Geithain und Rochlitz sein Quartier hatte. Das Vereinsjubiläum wird am 19. September in Roda gefeiert.

Pulverturm war viele Jahre das Ulanen-Domizil

Dass sich Traditionspflege und Geschichtsforschung nicht auf knochentrockenes Aktenstudium beschränken müssen, steht für Karlheinz Oertelt außer Frage. Der Geithainer gehört zu jenen, die sich mit Geithains Ulanen-Vergangenheit befassten, als dieses Kapitel nicht so opportun war. Ein Jahr vor Geithains 800-Jahr-Feier 1986 aber legte die Fachgruppe los. Der Pulverturm, Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung, wurde ihr von der Kommune als Domizil überlassen. „Wir haben viel für die Renovierung und Erhaltung getan“, sagt Oertelt. Ein Makel habe das beeindruckende Bauwerk besessen: „Im Winter war es eiskalt.“

Laubengang-Haus konnte nicht gerettet werden

Das nach der Jahrtausendwende angeschobene ambitionierte Vorhaben, ein Laubengang-Haus von 1715 in der Innenstadt vor dem Verfall zu retten und als Quartier für die Ulanen und den Heimatverein auszubauen, scheiterte. In dem Gebäude waren die letzten Ulanen untergebracht, ehe sie die Stadt 1897 endgültig verließen. Peter Friedemann und Karlheinz Oertelt gewannen dafür Unterstützer, etwa in der Person des damaligen Bürgermeisters Heinz Herzog (UWG), akquirierten Fördergelder, so von der Sparkassen-Stiftung. Das Vorhaben scheiterte dennoch an vereinsinternen Meinungsverschiedenheiten. Das Haus verfiel.

Jubiläum wird in Roda gefeiert

Der Verein Geithainer Ulanen gründete sich im September 2000 aus der Geithainer Schützengesellschaft heraus. Das aktuell knappe Dutzend Mitglieder befasst sich nicht nur mit der Historie der berittenen Einheit der Ulanen. Der Verein ist auch Mitglied des Sächsischen Schützenbundes. Monatlich trifft man sich auf dem Schießstand in Pöppschen. Patrick Skel, bereits 2018 Schützenkönig des Vereins, wird auf der Festveranstaltung am 19. September erneut als Schützenkönig proklamiert - unter Salutschüssen. Wenn sich Ulanen und Geithainer Heimatverein an diesem Tag ab 15 Uhr an Schönfelds Gasthof in Roda zusammen finden, sind auch alle Interessenten willkommen.

