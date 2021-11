Geithain: Verletzte bei Wohnhaus-Brand

Geithain

Schwerer Rauch quoll am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr aus einem Wohnblock im Geithainer Neubaugebiet. Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei rücken aus zu einem Großeinsatz.

Diese Alarmmeldung ging eine Minute nach 7 Uhr in der Leitstelle ein: Wohnungsbrand in der Goethestraße. Betroffen sei eine Wohnung im vierten Stock. Die Geithainer Feuerwehr raste zum Einsatz-Ort, orderte die Frankenhainer Wehr nach. Rettungskräfte wurden in Marsch gesetzt. „Entgegen der ersten Aussagen zeigte sich vor Ort, dass in einem Keller des Wohnblocks ein Feuer ausgebrochen war“, sagt Olaf Hoppe von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Betroffen seien zwei Aufgänge, die völlig verqualmt seien. Über Verletzte gebe es noch keine Informationen. Die Bewohner beider Häuser wurden herausgeholt.

„Es gibt mehrere Verletzte. Sie haben Rauchgase eingeatmet. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser“, sagt Rico Bohne von der Führungsgruppe Sanität des Geithainer DRK. Knapp zwei Dutzend Bewohner hätten beide Gebäude verlassen müssen. Um deren Unterbringung kümmere sich die Hausverwaltung des betroffenen Blocks. Das benachbarte Gymnasium werde nicht in Anspruch genommen, um sie kurzzeitig zu beherbergen.

Im September 2020 hatte es im Keller eines Mietshauses in der nur wenige Schritte entfernten Friedrich-Fröbel-Straße einen Kellerbrand gegeben. Drei Menschen erlitten Vergiftungen durch Rauchgase. Damals gab es einen vergleichbaren Großeinsatz. Insgesamt mussten 30 Bewohner evakuiert werden. Sie wurden im Gymnasium untergebracht und von Rettungssanitätern betreut.

Von Ekkehard Schulreich