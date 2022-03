Geithain

Um im Geithainer Ortsteil Wickershain ein Glasfasernetz aufzubauen, mussten die Bautrupps in die Dorfstraße eingreifen. Seither gibt es viele schadhafte Stellen, die noch nicht wieder ordnungsgemäß mit Bitumen verschlossen wurden. Ein Ärgernis, mit dem sich der Ortschaftsrat Wickershain auf seiner jüngsten Sitzung befasste.

Warten auf Asphalt-Hersteller

„Offenbar brauchen wir noch Geduld“, sagte Ortsvorsteher Dirk Gerlach. „Die Stadtverwaltung ist bemüht, über die Geschäftsführung der Deutschen Glasfaser GmbH eine baldige und zufriedenstellende Lösung herbeizuführen.“

Eine LVZ-Nachfrage im Rathaus hat erbracht, dass dieses Warten absehbar ein Ende finden soll. „Die Firma Terrado hat der Stadt mitgeteilt, dass die ersten Asphaltmischwerke in der Region die Produktion ab 21. März wieder aufnehmen“, sagt Andreas Rätsch von der Bauverwaltung. „In Geithain sollen die Asphaltarbeiten am 28. März losgehen.“ Die Reihenfolge bestimme die Priorität: Erst sind Bundesstraßen und Staatsstraßen an der Reihe, dann Kreisstraßen und Wickershain, danach der Rest.

Leitungs- und Straßenbau angekündigt

Der Ortschaftsrat, so Gerlach, nahm mit Freude zur Kenntnis, „dass, in diesem Frühjahr beginnend, die Wasserleitung ab dem Parkplatz bis zur Bergstraße erneuert werden soll. In diesem Zusammenhang wird die Straße in diesem Bereich ausgebaut und erneuert.“

Rätsch bestätigt das. Demnach kümmern sich die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain in Wickershain um Instandsetzungen an ihrem Netz. Der sich anschließende Straßenbau im Auftrag der Stadt werde teilweise unter Vollsperrung der Fahrbahn laufen.

„Da auch der Schulbusverkehr betroffen sein wird, gibt es Abstimmungen, die Vollsperrung in den Sommerferien vorzusehen“, so Rätsch. Zurzeit laufe das Vergabeverfahren für die Bauleistungen.

Von es