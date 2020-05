Geithain: Wieder Fäkalien in die Eula geschwemmt – Bürgermeister droht mit Anzeige

Geithain

Das Gras, das die neu gestalteten Ufer der Eula im Geithainer Altdorf begrünen soll, ist noch nicht mal gesprossen - da sorgt das Überlaufen eines Abwasser-Staukanals erneut dafür, dass Fluss und die Böschungen mit Fäkalien verschmutzt wurden. Anlieger sind fassungslos. Versorgungsverband-Chef Lutz Kunath geht von Defekt aus oder einem anderen Verursacher.

Oberbürgermeister: Das Maß ist voll

Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) sieht sich am Ende aller Geduld: „Das ist eine vorsätzliche Einleitung von Fäkalien. Das geht so seit Jahren. Wenn das Problem nicht umgehend gelöst wird, stelle ich Strafanzeige.“ Kein Bürger dürfe sich ungestraft so etwas erlauben. Die Adressaten sind für ihn klar: der Versorgungsverband Grimma-Geithain als Betreiber des zu klein bemessenen Sammlers und das Umweltamt des Landkreises als Behörde, die es aus seiner Sicht an der nötigen Konsequenz fehlen lässt.

Ein Anblick, von dem die Anlieger hofften, es gehörte der Vergangenheit an: Verschmutzungen wie die gibt es seit Jahren immer wieder. Quelle: Ekkehard Schulreich/LVZ-Archiv

Anlieger vermuten Fehlplanung

1999, erinnern sich Anwohner wie Manfred Irmscher, habe der Planer des Verbandes auf einer Bürgerversammlung den Zweiflern versichert, dass der Überlauf das Dicke zurück halte. „Jetzt sehen wir, das war Schwindel. Fäkalien und Toilettenpapier hängen an den Matten der Böschung. Wie viel bis nach Niedergräfenhain und weiter flussab gespült wurde, können wir nur vermuten.“ Die Anlieger freuten sich über den Bett-Ausbau, den die Landestalsperrenverwaltung (LTV) gerade geschafft habe. Ein Regenguss am Sonntag Abend reichte aus, dass - zum wiederholten Mal - der Staukanal unter der Altenburger Straße (B 7) das anströmende Abwasser nicht fassen konnte und es in die Eula abschlug - samt aller unappetitlichen Feststoffe.

Verband: Defekt oder anderer Verursacher

„Die von Anwohnern vorgefundenen Rückstände in der Eula können unmöglich durch das eingebaute Sieb im Stauraumkanal gelangt sein“, sagt Lutz Kunath der LVZ. Es seien rund 755 Kubikmeter Mischwasser in die Eula abgeschlagen worden. Für diese Verschmutzung, die seit Mai 2018 nicht mehr aufgetreten sei, könne es nur zwei Gründe geben: „Entweder das Sieb ist defekt und hält diese Rückstände nicht mehr zurück, oder die Verunreinigung stammt aus einer anderen Quelle.“ Das Sieb prüfe man, sobald der Niederschlag nachlasse.

Man brauche 4000 Kubikmeter zusätzlicher Staukapazität, um Überflutungen grundsätzlich vorzubeugen, hatte Kunath im Herbst 2018 in der LVZ gesagt. Es fehle aber an einer Baufläche und an den nötigen zwei Millionen Euro. Er brachte damals ins Spiel, den Stauraumkanal in der Straße um 100 bis 150 Meter zu verlängern und erst dann das eingestaute Abwasser in die Eula abzuleiten.

Landratsamt: Abschlag grundsätzlich legitim

Der 16-minütigen Mischwasserabschlag sei „legitim und wasserrechtlich erlaubt“, sagt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes. Ein Mischwassersystem erfordert nach dem Stand der Technik zur hydraulischen Entlastung der Kläranlage und des Kanalnetzes einen Abschlag von verdünntem Mischwasser in ein Gewässer. Der geforderte Rechen für Grobstoffe sei 2017 eingebaut worden: „Bis auf eine Fehlfunktion vor zwei Jahren wurde uns kein Austrag von Grobstoffen gemeldet.“

Von Ekkehard Schulreich