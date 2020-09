Geithain

Eines steht außer Frage: Die "Little Stars" werden auch 2021 mit zwei Sprachen aufwachsen. Der spielerische Erwerb des Englischen ist seit einem Jahrzehnt Programm in dieser Geithainer Kindertagesstätte. Daran soll sich mit dem Trägerwechsel nichts Grundsätzliches ändern. Da die Stadt den Vertrag mit der IWS GmbH nicht verlängerte und die Kita ausschrieb, bewarben sich zwei andere Träger. Die stellten sich am Dienstagabend im Verwaltungsausschuss vor.

Sprachen als Basis für erfolgreiches Lernen

Mit dem Erwerb einer Fremdsprache „geben Sie die beste Grundlage, um das weitere Lernen aufzubauen“, formulierte es Melissa Blankenship-Küttner und sprach mit dem „Sie“ die Stadträte und die Elternvertreter auf der Besucherbank gleichermaßen an. Die Deutsch-Amerikanerin, Geschäftsführerin der Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung GmbH Sachsen (GGB), stellte mit Rüdiger School, der die Saxony International School Carl Hahn gGmbH (SIS) leitet, das gemeinsame Konzept für die „Little Stars“ vor. Gemeinsam, weil die GGB ( mit 18 Kindertagesstätten) und der Träger des Internationalen Gymnasiums Geithain und der Primary School eng verbunden sind.

Lernen mit Kopf, Hand und Herz

Die Basis für die Fremdsprachen-Einrichtung in Geithain-West habe man seinerzeit mit der IWS zusammen entwickelt, sagte School. Neben Sprachkompetenz gehe es um „Lernen mit Kopf, Hand und Herz“, um naturwissenschaftliche, musische, heimatbezogene Bildung. School ging noch einen Schritt weiter, plädierte für eine umfassendere Bildungs-Kooperation in Geithain, die den Heranwachsenden und den Eltern helfe, die Stadt attraktiver mache und die beitrage, die staatliche Paul-Guenther-Schule zu stabilisieren.

„So kennen wir das Konzept. Wir sind zufrieden. Den Kinder macht es Spaß“, äußerte eine Mutter. Setze man auch bei den „Little Stars“ Muttersprachler ein, fragte eine andere. School bestätigte das. Bei der Frage von Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), ob er ab Januar die Personalstruktur übernehme, wich er aus: Das Personal per Betriebsübergang zweifellos, doch unter welcher Leitung, müsse sich zeigen: „Es muss funktionieren. Ich kann das heute noch nicht einschätzen.“

Bedürfnisorientierte Offenheit

Bewerber zwei ist die Volkssolidarität Borna (zehn Kitas). Die eröffnete vor wenigen Monaten in der Paul-Guenther-Schule nicht nur den neuen Hort „Paulis Weltenträumer“, sondern betreibt in der Stadt die Kindertagesstätte „Wirbelwind“, eine sozialpädagogische Tagesgruppe und bietet ambulante Hilfen zur Erziehung an. Die gewachsenen Strukturen „gemeinsam mit dem Team und den Eltern weiterentwickeln“, beschrieb Fachberaterin Doreen Voigt den Ansatz. Die Englisch-Bildung setze man fort: „Wir sind uns der Herausforderung bewusst.“ Als Partner hole man die Universität Leipzig ins Boot. In den Mittelpunkt rückte Voigt die „bedürfnisorientierte Offenheit“, Angebote, individuell zugeschnitten auf jedes Kind. Es gehe um spielerisches Forschen und Experimentieren, Bewegung, musikalische Früherziehung und ausdrücklich die Förderung der emotional-sozialen Entwicklung. Mit den Grundschulen wolle man kooperieren, um den Übergang dorthin fließend zu gestalten.

Gruppen werden nicht gemischt

Da der Hort „Paulis Weltenträumer“ mit aktuell 16 Kindern noch schwach frequentiert ist, ergab sich für eine Mutter die Frage: „Werden die Hortgruppen beider Einrichtungen gemischt, um eine bessere Auslastung zu erreichen?“ Das verneinte Voigt. Ebenso stellte sie klar, dass bedürfnisorientierte Offenheit nicht als Arbeit in offenen Gruppen misszuverstehen sei. Ebenso werde es keine altersgemischten Gruppen geben. Den kritischen Einwurf von Ludbert Schmuck (WVWV), die Volkssolidarität habe diese Einrichtung vor der „Little-Stars“-Ära schon einmal und weniger erfolgreich geführt, parierte Geschäftsführer Daniel Lori mit der Versicherung, dass sich so etwas mitnichten wiederholen werde.

Oberbürgermeister redet mit Elternvertretern

Voraussichtlich im Oktober wird der Geithainer Stadtrat entscheiden, welcher der beiden Bewerber den Zuschlag erhält. Vorher aber will Rudolph Rücksprache mit den Elternvertretern halten und die Vorstellungsrunde auswerten: „Ich möchte ihre Meinung hören, damit ich sie in den Stadtrat mitnehmen kann.“ Das Gespräch soll noch im September stattfinden.

Von Ekkehard Schulreich