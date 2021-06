Geithain

Auf Werkzeuge hatten es Kriminelle in Geithain abgesehen. Sie brachen in der Nacht zu Donnerstag zwei im Altneubaugebiet abgestellte Firmenwagen auf.

Polizei ermittelt

Der Diebstahl, der sich in der Louis-Petermann-Straße ereignete, wurde am Morgen bemerkt. Betroffen waren ein Mercedes Sprinter und ein Renault. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt. Sie spricht von einer Häufung dieser Delikte in der Region in der zurückliegenden Zeit.

Von es