Geithain: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 7

Geithain

Ein schwerer Verkehrsunfall blockiert am Mittwochmorgen die Bundesstraße 7 bei Geithain. Zwischen Geithain und Niedergräfenhain stießen kurz nach 7 Uhr ein PKW und ein Transporter frontal zusammen.

Polizei: Audi-Fahrerin geriet auf Gegenfahrbahn

Eine 54 Jahre alte Frau war mit einem Audi A 3 in Richtung Geithain unterwegs, als sie in Höhe des Klärwerks aus noch ungeklärter Ursache nach links driftete. Dort stieß sie nach Informationen der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig mit einem entgegen kommenden Mercedes Citan zusammen. Dessen Fahrer (47) und die Audi-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser.

Bundesstraße war eine Stunde voll gesperrt

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf 14 000 Euro. Die Geithainer Feuerwehr sicherte und beräumte die Unfallstelle. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.

Von Ekkehard Schulreich