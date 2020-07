Geithain anno 1680: An der Kirche entsteht ein Weg zur Stadtgeschichte

Geithain

Geithainer Stadtgeschichte ist seit einigen Monaten präsent, wo die Dresdner Straße einst das Obere Stadttor passierte: Im Schatten der einstigen Stadtbefestigung gestaltete die Fortbildungsakademie der Wirtschaft Geithain ( FAW) mit Lehrgangsteilnehmern eine Ruhezone, die Porphyr-Modelle von vier Kirchen und Schautafeln prägen. Jetzt wird der Platz komplettiert durch einen ganz besonderen Weg. Dessen Pflaster zeichnet die Straßen des historischen Stadtkerns nach.

Erst Zeichnung, dann Entwurf in Porenbeton, schließlich Relief in Porphyr: die Nikolaikirche. Quelle: FAW

Geithain anno 1680 wird begehbar

„Die im vergangenen Jahr geschaffene Anlage wird von den Geithainern gern angenommen. Wir haben viele positive Rückmeldungen“, sagt Ines Westphal, die die FAW-Außenstelle leitet. Das motiviere, das unter dem Leitgedanken „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ stehende Projekt fortzusetzen – erneut in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Jobcenter des Landkreises Leipzig und der Stadt Geithain. Gefördert wird die Maßnahme über den Europäischen Sozialfonds. Bis Februar 2021 gestalten jüngere Langzeitarbeitslose ein Bodenrelief, das Geithain anno 1680 zeigt. Es bildet den Weg, der zu den bereits aufgestellten Bänken und zu den Kirchenmodellen führt.

Der Weg zu den Kirchenmodellen an der Stadtmauer ist bereits ausgehoben. Quelle: FAW

Nicht nur an den Reliefs wird gearbeitet

Markante Gebäude werden unter Anleitung von Steinmetzin und Bildhauerin Viktoria Tantz heraus gearbeitet, so Rathaus, Stadttore, Kirchen, Pulverturm. „Zuerst entstehen Vorlagen aus Porenbeton, weil dieses Material sich leichter bearbeiten lässt“, sagt Tantz, die bereits an den Kirchenmodellen mitwirkte. Danach würden die Reliefs in Porphyr geschlagen. Parallel dazu wird in den Werkstätten der FAW an anderen Projekten weiter gearbeitet, etwa an historischen Kinderspielen. Die sollten zum Mitte Juni geplanten, Corona-bedingt aber abgesagten Geithainer Stadtfest erstmals gespielt werden können. Das ist nun auf 2021 verschoben.

Von Ekkehard Schulreich