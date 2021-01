Geithain auf dem Sprung: große Freibad-Pläne

Geithain

Das Geithainer Freibad modernisieren und künftig vielleicht sogar mit Abwärme aus der Biogas-Verstromung beheizen: Das plant die Kommune. Ins Auge gefasst werden ferner sechs Stellplätze für Wohnmobile auf dem Bad-Parkplatz inklusive Ladesäulen für Elektromobilität. Der Technische Ausschuss stimmte der Vergabe der nötigen Planungen an zwei Büros zu.

Abwärme zu Heizen, Stellplätze für Wohnmobile

Um die Unterlagen für die Modernisierung von Becken und Badtechnik, von Umkleide- und Sanitäranlagen kümmert sich das Unternehmen WBV-Technologie aus Köthen. Zudem prüft es, ob es wirtschaftlich wäre, für die Becken-Beheizung Wärme des nahe gelegenen Landwirtschaftsbetriebes Barthel & Landwehr GbR zu beziehen. Wäre das machbar, könnte sich die Badesaison früher beginnen und länger in den Herbst hinein dauern. Die Geithainer Ingenieurgesellschaft Koch mbH bekommt den Auftrag auf den Tisch, Stellplätze für Wohnmobile zu planen, außerdem ein City-WC und Ladesäulen.

Pläne werden Ende Februar eingereicht

„Unser Ziel ist es, bis Ende Februar den Förderantrag und die Planunterlagen einzureichen“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Er hoffe, dass das Projekt Unterstützung finde. Vorgefühlt habe man bei der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung bereits, ob es dafür Geld aus dem Strukturentwicklungsprogramm Braunkohle geben könne. „Es wäre wichtig für die gesamte Region, dass wir ein zeitgemäßes Freibad für die Erholung und Freizeit vorhalten können.“ Das treffe nicht nur für die Badbesucher aus Geithain und dem Umland im Allgemeinen, sondern auch auf die Schulen und alle Vereine im Besonderen zu.

Geithainer bauten sich vor halben Jahrhundert ihr Bad

Das Geithainer Freibad, Ende der sechziger Jahre von den Geithainern selbst geschaffen – es gab mehrere Bad-Vorläufer –, feierte 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Betrieben wird es im Auftrag der Stadt durch die Veolia Wasser Bädergesellschaft. Die Stadt investiert mit Regelmäßigkeit in das Bad, um es zu erhalten und seine Attraktivität zu erhöhen. So wurde vor Jahresfrist dank Förderung ein Lift installiert, um Menschen mit Einschränkungen ein gefahrloses Erreichen des Schwimmbeckens zu ermöglichen. Zudem wurde in Sanitärräumen und an den Freiduschen Barrierefreiheit geschaffen. Eine Investition für Ältere, aber auch Beschäftigte der DRK-Werkstätten für Behinderte.

Von Ekkehard Schulreich