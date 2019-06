Geithain

Aktuell nutzt die Suchtberatung des Landkreises Leipzig Räume im Geithainer Rosental 9. Künftig will Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) im Gebäude, das bis zur Schließung im Sommer 2016 von der Kindervereinigung Leipzig als Kinder- und Jugendhaus betrieben wurde, seither ungenutzte Bereich erneut für Heranwachsende zugänglich machen.

Geplant sind zwei Aufenthalts- und Gruppenräume und eine Küche im Erdgeschoss. Weil vor dem Instandsetzungsarbeiten stehen, befasste sich der Technische Ausschuss am Dienstagabend damit.

Es geht um die Erneuerung des Sanitärbereichs, die Ertüchtigung der Heizung, um Maler- und Fußboden-Arbeiten und um Arbeiten an der Elektrik. Finanziert werden soll all das über den Haushalt. Das Geld stehe in diesem Jahr bereit, so Rudolph: „Wir wollen die Maßnahmen umgehend umsetzen.“

Rad-Parcours statt Gärten in Geithain

Die jüngeren Geithainer im Blick hat die Kommune auch mit Vorhaben Nummer zwei, dem Bau einer Dirt-Bike-Strecke, einer Geländepiste für Fahrräder, nahe des Stadions an der Badergasse. Dafür sollen vier verlassene Parzellen der Gartenanlage „Alte Heimat“ genutzt werden.

Mit den Pächtern und dem Regionalverband der Kleingärtner war die Stadt überein gekommen, sämtliche verbliebene Gärten beräumen und an die Kommune zurückzugeben. Ein Teil soll für den Hochwasser-Schutz an der Eula Verwendung finden, eine kleine Fläche für besagte Piste. Dass sich Heranwachsende die wünschen, wurde vor Monaten bei einem Gespräch deutlich, das der Bürgermeister mit Schülern geführt hatte.

Eine Laube wird neu genutzt

Für die Dirt-Bike-Strecke stehen 35.000 Euro zur Verfügung. Die gesamte Anlage soll 50 Meter lang und 30 Meter breit werden. Ein Dutzend verschiedener Erdhügel werden aufgeschüttet. Eine der vorhandenen Lauben wird bewahrt und mit geringem Aufwand hergerichtet als Unterstell- und Sitzmöglichkeit. Der Technische Ausschuss forderte Bürgermeister und Verwaltung auf, das Projekt umzusetzen. Das soll im Spätsommer/Herbst passieren.

Von es