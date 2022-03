Geithain

Vor drei Jahren erst wurden etliche Tonnen Schlamm aus dem Teich im Oberen Stadtpark von Geithain geholt. Nachhaltig verbessert hat sich der Zustand des Gewässers nicht. Nicht nur den Teich naturnaher gestalten, sondern den denkmalgeschützten Park insgesamt aufwerten will die Kommune jetzt in einem auf drei Jahre angelegten Projekt. Möglich macht das eine großzügige Förderung des Bundes, die sich auf mehr als eine halbe Million Euro beläuft.

Viel Schlamm, wenig Sauerstoff im Teich

„Die Entschlammung brachte leider nicht das Ergebnis, das wir uns erhofften“, sagt Kerstin Jesierski von der Bauverwaltung des Rathauses. Den Schlamm herauszuholen, sei das eine; wichtig sei ebenso zu verhindern, dass belastetes Wasser in den Teich gelangt. Zudem fehle es in den Sommern an Sauerstoff.

„Das Beutelwasser, das den Teich durchfließt, bringt bei Trockenheit zu wenig Volumen“, sagt sie. Was dann geschieht, sei all jenen, die den Oberen Stadtpark als eine Oase im Grünen schätzen, bekannt: Der Teich kippe um. Ob eine aktive Belüftung hilfreich sein kann und wie sich die bewerkstelligen lässt, sollen die Planungen ergeben.

Die Wasserqualität des Baches selbst sei gut, und auch Oberflächenwässer seien nicht problematisch. „Problematisch aber ist, was aus dem Bereich des Tierparks in den Teich gelangt. Das gilt es, künftig zu unterbinden.“

Geithainer gestalten Park vor 100 Jahren

„Wir wollen den Park wieder in die Richtung seiner Ursprünge hin entwickeln. Er ist ein historisches Gartendenkmal“, sagt Jesierski. Dieser Wert sei leider nur noch partiell ablesbar. Der Zustand vieler, das Bild prägender großer Bäume sei bedenklich. Eine denkmalpflegerische Zielstellung solle aufzeigen, was getan werden muss, um diese Substanz zu sichern und mit Neupflanzungen zu ergänzen, vor allem dort, wo Bäume entnommen werden müssten.

Jesierski erinnert daran, dass Geithainer Bürger es waren, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem Verschönerungsverein zusammengeschlossen und Teile der längst verfüllten Stadtgräben an der Nordflanke der Altstadt in einen Grünzug verwandelt hatten. Während im Oberen Stadtpark der Teich als prägendes Element ausgehoben worden war, hatte den Unteren Stadtpark ein großer Brunnen geziert, der heute ein mit Rosen bepflanztes Rondell ist. Die noch vorhandene Fassung der Heilquelle im oberen Bereich war erst Anfang der 1930er-Jahre erfolgt, als ein Brunnen abgeteuft worden war, um dem Trinkwasser-Mangel abzuhelfen.

Das Beutelwasser gleicht einem Kanal. Das soll sich ändern. Quelle: Jens Paul Taubert

Tierpark-Verein ist wichtiger Partner

Geplant sei, das kanalartige Beutelwasser wieder mit Mäandern zu versehen und die Ufer des Teiches attraktiver zu gestalten. Eine Wiese soll als Bienen- und Insektenweide entwickelt werden und Raum sein für viele Blühpflanzen, sagt Jesierski. „Es wäre schön, könnte daraus zum Beispiel ein Schulprojekt werden.“ Ohnehin sei es das ausdrückliche Ziel, wie damals möglichst viele in die Umgestaltung einzubeziehen: Einwohner, Schulen, Kindereinrichtungen, Vereine.

Detaillierten Abstimmungsbedarf sieht die Stadt mit dem Tierparkverein, der via Nutzungsvertrag Teile des Oberen Stadtparks in seiner Regie hat. „Die unterschiedlichen Nutzungen lassen sich nicht immer vereinbaren. Das schließt aber nicht aus, dass ein Nebeneinander möglich ist“, formuliert Kerstin Jesierski diplomatisch, dass die Stadtverwaltung dort durchaus Veränderungsbedarf sieht.

Das zu 80 Prozent geförderte Vorhaben läuft bis Ende 2024. Jetzt geht es ans Planen und an die Erarbeitung der Gutachten. Schließlich haben Wasser-, Naturschutz- und Denkmalschutzbehörden gewichtige Worte mitzureden. Über den kommenden Winter dann sollen der Teich abgelassen und der Schlamm entnommen werden.

Von Ekkehard Schulreich