Geithain erwarten blühende Landschaften – das Ufer der Eula wird zum Biotop

Geithain

Geithains Süden kehrt zurück zur Natur: Umgekrempelt hat die Stadt das Areal, auf dem sich entlang der Eula über Jahrzehnte die Gärten der Anlage Alte Heimat reihten. Mehrere Hochwasser mit großen Zerstörungen hatten dazu geführt, die Gärten aufzugeben. Die Landestalsperrenverwaltung will den Fluss naturnah herrichten und so Rückstau-Flächen schaffen.

Über Jahrzehnte wuchsen hier Gemüse und Obst

Ehemals befand sich im Bereich der Gartenanlage der Baderteich. Er erstreckte sich von der Dammmühle bis in das heutige Stadion und wurde im Jahr 1867 trocken gelegt. Anschließend dienten die kommunalen Flächen den Geithainern zum Gemüseanbau; später wurde der Kleingartenverein gegründet. Nach 1989, den beiden Hochwassern der Eula 2002 und 2013 sowie durch den generellen Rückgang des Kleingartenwesens verlor das Gelände erheblich an Attraktivität. Verwilderte Kleingartenflächen prägten das Bild. Der jetzt mit der Landestalsperrenverwaltung gemeinsam durchgeführte Rückbau der Anlage erstreckt sich auf einer Fläche von 400 mal 100 Metern.

Die Eula erhält künftig mehr Raum, wo sich noch vor Kurzem Lauben der Alten Heimat befanden. Quelle: Stadtverwaltung

Blütenwiesen, Sträucher, Bäume

„Mit diesem ersten baulichen Schritt wird den Forderungen des Hochwasserschutz-Konzeptes aus dem Jahr 2004 nachgekommen, die im Bereich Sportplatz und Dammmühle die Rücknahme der naturfernen Uferbefestigungen und Bebauungen gefordert hatte“, sagt Andreas Rätsch von der Bauverwaltung des Rathauses. Nach der noch offenen Eula-Umverlegung solle das Gewässerumfeld zukünftig so bewirtschaftet werden, dass ein guter ökologischer Zustand und eine gute Durchgängigkeit erreicht werde. Die Neugestaltung des Areals komme auch den der Geithainern zu Gute. Der bereits vorhandenen Fußweg wird an die neu gestalteten Biotop-Flächen herangeführt. In den unmittelbaren Eula-Randbereichen sollen bis Oktober Blütenwiesen angelegt werden. Im Übergang zu den Randbereichen der alten Gartenanlage werden Sträucher und Bäume gepflanzt.

Von Ekkehard Schulreich