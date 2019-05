Geithain

Geithain feiert Mitte Juni nicht nur ein Stadtfest, sondern ein Stadt- und Badfest. Anlass dafür ist für Bürgermeister Frank Rudolph (UWG), nach einstigen Vereinsfesten organisationserfahren, ein Doppeljubiläum im Badebetrieb: Vor einem halben Jahrhundert ging das dank Mithilfe vieler Geithainer umgebaute und erweiterte Freibad in Betrieb. Bereits doppelt so lange wird im und am Oberfürstenteich gebadet. Wer allerdings annimmt, das Fest fände auf dem Badgelände am südlichen Stadtrand statt, irrt. „Für ein Fest dieser Größenordnung ist es zu kompliziert, hier ein großes Zelt aufzustellen“, sagt Rudolph. Das Areal sei zu uneben - und aufgrund des vielen Grüns fehle schlicht der geeignete Platz. Deshalb habe man in Abstimmung mit dem Badbetreiber Oewa GmbH entschieden, das Fest im Stadion stattfinden zu lassen.

Programm in Geithain steht schon

Gefeiert wird vom 14. Juni bis zum 16. Juni. Das Programm stehe im Großen und Ganzen, so der Bürgermeister. Am Eröffnungsabend gebe es Live-Musik und Tanz. Auf der Bühne stünden dann die Sängerin Jasmin Graf und „Momentum“; am späteren Abend spiele die „Schlager-Mafia“ auf. Eine ganze Wiese voller Hüpfburgen wird es am Samstagnachmittag geben, außerdem ein spezielles Surfbrett, auf dem man sich wie beim Bullriding halten können muss. Eingebunden wird das Punktspiel von Alemannia gegen den SV Borna; da es der letzte Spieltag ist, kann es für die Kreisstädter um den Aufstieg gehen. Das Blasorchester des Geithainer Musikvereins gibt ein Platzkonzert. Für den Abend ist die „Echt-stark-Partyband“ verpflichtet. Mit einem Frühschoppen samt tschechischer Blaskapelle klingt das Fest am Sonntagvormittag aus.

2020 feiert Geithain noch größer

„Wir wollen es in überschaubarem Rahmen halten. Dafür gibt es 2020 mehr, denn dann sind 30 Jahre Partnerschaft mit Veitshöchheim zu feiern. Da gibt es drei Tage volles Programm“, sagt Rudolph. Finanziert werde das Stadt- und Badfest vor allem aus dem städtischen Budget und dank einiger Unterstützer. Der Bauhof kümmert sich um den Auf- und Abbau; einige Vereine bringen sich ein. Die Geschichte des Bad-Umbaus zwischen 1967 und 1969 illustriert das Heimatmuseum mit einer Sonderschau. Und wem es im Stadion zu heiß wird, der erreicht mit wenigen Schritten das Freibad, um sich abzukühlen.

Von Ekkehard Schulreich