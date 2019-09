Geithain kommt ans Fernbahn-Netz

Geithain/Bad Lausick

Die Deutsche Bahn treibt den Ausbau der Strecke von Leipzig über Bad Lausick und Geithain nach Chemnitz voran. Die Trasse soll elektrifiziert und damit fit gemacht werden für den Fernverkehr, der Chemnitz ans überregionale Netz zurück holen will. Das Projekt lasse sich nur erfolgreich umsetzen, „wenn man von Anfang an transparent informiert und eine möglichst breite Akzeptanz erzielt. Mit einem frühzeitigen Dialog lassen sich Konflikte minimieren und die Planungen beschleunigen und verbessern.“

Zu einem solchen Dialog hatte das Unternehmen in den vergangenen Tagen die Stadträte von Bad Lausick und Geithain eingeladen. Die LVZ wollte man dort nicht sehen. Geithains Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) benannte in der Ratssitzung am Dienstag Abend die Eckpunkte der Bahn-Pläne für das kommende Jahrzehnt.

Der Geithainer fährt in Geithain ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Noch mehr Bahn für Geithain

„Das klang für Geithain gar nicht schlecht“, lautete Rudolphs Fazit. Die Anbindung der Stadt, die in der Mitte zwischen den Oberzentren Leipzig und Chemnitz liegt, sei heute schon komfortabel. Und sie werde nicht schlechter, sondern noch deutlich besser. Der Regionalexpress zwischen beiden Großstädten, der unterwegs in Bad Lausick, Geithain, Narsdorf und Burgstädt stoppt und der heute stündlich verkehrt, soll künftig halbstündlich pendeln. Zudem soll aller zwei Stunden ein Fernzug verkehren - und in Geithain auch stoppen. Am S-Bahn-Takt ändere sich nichts, und die Regionalbahn, die alle Stationen auf dem Weg nach Leipzig bediene, bleibe.

Zwischen Geithain und Bad Lausick bleibt’s eingleisig

Welche Konsequenzen der Streckenausbau auf Geithainer Fluren haben werde, riss der Bürgermeister ebenfalls an. In Geithain müssten die Bahnsteige für den Fernverkehr verlängert werden. Die Brücke Peniger Straße werde durch einen Neubau ersetzt. Neben den eingleisigen Haltepunkt in Narsdorf komme (wieder) ein zweites Gleis. „Zudem sollen wieder Züge von Narsdorf aus nach Rochlitz fahren. Als wir das hörten, waren wir sehr erstaunt.“

Schließlich hatte die Bahn in der Konsequenz des Streckenausbaus im vergangenen Jahrzehntjegliche Gleisverbindung hinunter ins Muldentalgekappt. Seither müht sich die IG Muldentalbahn-Tourismus, auf der Trasse, die an Breitenborn vorbei führt, einen Ausflugsverkehr zu etablieren. Wichtig auch für Rudolph und vor allem Anlieger der Strecke, die bereits große Beeinträchtigungen fürchten: „Die Strecke Geithain – Bad Lausick bleibt eingleisig.“ Nur in Hopfgarten solle ein Ausweich geschaffen werden, den es früher schon einmal gab.

Eine alte Lok auf den Gleisen zwischen Narsdorf und Rochlitz. Quelle: Edition Bohemica

„Bürgerdialog“ beginnt im Frühjahr 2020

„Ende 2020“ sollen die Vorplanungen für die Strecke Leipzig – Bad Lausick – Chemnitz abgeschlossen sein, heißt es bei der Deutschen Bahn. Ein Informationsblatt, das den Stadträten ausgehändigt wurde, benennt weitere Fakten: 22 von 75 Eisenbahn-Überführungen seien neu zu bauen oder zu erweitern, 22 von 30 Bahnübergänge und drei von 13 Straßen-Überführungen ebenso.

Streckenelektrifizierung treibt Klimaschutz voran

Durch die Elektrifizierung soll der CO2-Ausstoß um 9560 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Die Runden mit den Stadträten nennt die Bahn Arbeitsgespräche. Im vierten Quartal wolle man Landräte, Landtags- und Bundestagsmitglieder über den Stand informieren. „Im Frühjahr 2020 werden Interessierte die Möglichkeit haben, sich im direkten Gespräch bei Bürgerdialogen vor Ort über das Projekt zu informieren.“

Die Planungen zum Ausbau der Verbindung waren in den vergangenen Jahren durch den Freistaat Sachsen gefördert und vorangetrieben worden. Im Rahmen einer Planungsvereinbarung wird derzeit die Vorplanung von 2015 überarbeitet. Außerdem wurde durch den Freistaat beauftragt, die Anbindung von Rochlitz an die Strecke in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen.

