Geithain konzentriert Feuerwehr-Kompetenz

Geithain

Die Stadt Geithain strukturiert ihre Feuerwehren neu: Der aktualisierte Brandschutz-Bedarfsplan, den der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig und ohne Debatte beschloss – diskutiert wurde in den Wochen zuvor in diversen Gremien –, sieht in den nächsten Jahren Investitionen von rund 6,7 Millionen Euro vor. Geld, das dazu dienen soll, den Schutz von Menschen und Sachwerten zu erhöhen, indem die Bedingungen für die Ehrenamtlichen verbessert und effizienter werden. Ein Kernstück des Papiers: der Bau eines gemeinsamen Depots für die Feuerwehren Rathendorf und Narsdorf.

Sieht gut aus, aber es fehlt nicht nur an Sanitärräumen: das Depot in Narsdorf. Eine bauliche Erweiterung ist nicht möglich. Quelle: Jens Paul Taubert

Rudolph : Jüngere haben mit Fusion kein Problem

Kräfte und Ressourcen bündeln: Darum geht es Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), aber auch dem Stadtfeuerwehr-Ausschuss. „Wir sichern so nicht nur die Tageseinsatzbereitschaft für Geithain und die Ortsteile besser ab“, sagte er. Und mit Blick auf die Vorbehalte manch älterer Kameraden, die etwa Herbert Legel aus Rathendorf vorab in der LVZ äußerte und die er in dieser Sitzung bekräftigte: „Die Jüngeren, die nachwachsen, haben damit weniger Probleme als die Älteren.“ Gemünzt ist das vor allem auf die Entscheidung, die beiden seit vielen Jahrzehnten selbstständigen Feuerwehren Narsdorf und Rathendorf zu vereinigen.

Ossaer schließen sich neuem Süd-Depot an

Dass dieser Weg richtig sei, meint unter anderem Rathendorfs Wehrleiter Thomas Benndorf. Er sieht wie das Gros der Kameraden im Zusammengehen beider Wehren und im Bau eines modernen Depots an der Gemarkungsgrenze beider Dörfer Potenzial. Der Rahmen des Gemeinsamen wird sogar noch erweitert: Die Ossaer Feuerwehr erklärte ihre Bereitschaft, sich einem geplanten Standort Rathendorf/Ossa anzuschließen. Nach der Umsetzung dieser Pläne würden Personal und Technik dann an zwei Plätzen im Geithainer Stadtgebiet konzentriert. Der Sitzung des Stadtparlamentes wohnten zahlreiche Feuerwehrleute bei.

Das Spritzenhaus der Niedergräfenhainer. Hier gibt es keine eigenständige aktive Wehr mehr. Die Ortswehr Geithain nutzt die personellen Ressourcen. Quelle: Jens Paul Taubert

Versorgung mit Löschwasser muss besser werden

Um sich dem komplexen, durchaus auch emotional untersetzten Thema unvoreingenommen und mit der Perspektive von außen zu widmen – der Beitrag der Wehren zum Dorfleben fiel dabei nicht ins Gewicht –, hatte die Stadt in Einvernehmen mit dem Ausschuss das Dresdner Büro Emragis Sicherheitsingenieure GmbH mit der Fortschreibung des- Brandschutzplanes beauftragt. Das Ergebnis der monatelangen Analyse und Betrachtung stellte Christoph Gurath dem Stadtrat vor. Insgesamt bescheinigte er den vier Geithainer Wehren – die Niedergräfenhainer Truppe agiert nicht selbstständig, sondern unterstützt die Geithainer Ortswehr und hat sich auf die Wasserrettung spezialisiert – eine engagierte Arbeit und die Erfüllung der gesetzlichen Parameter, zu deren wichtigsten die Einhaltung der Hilfsfristen gehört. Technisch seien die Wehren gut aufgestellt. Sie kooperierten gut miteinander; die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen Bad Lausick, Frohburg und Rochlitz sei eingespielt. Woran es hapere, sei der Zustand mehrerer Depots und stellenweise die Löschwasser-Versorgung. Die Gerätehäuser in Rathendorf und Narsdorf erhalten das Prädikat Mangelhaft. Das 2008 in Ossa neu gebaute Gebäude bekommt die Note Gut, der Geithainer Komplex ein Befriedigend.

Neues Gerätehaus soll 2023 stehen

Das Konzept sieht vor, im kommenden Jahr ein modernes Depot für Rathendorf/ Narsdorf zu planen und es 2023 zu bauen. Nächstes Jahr sollen zudem weitere Modernisierungen in Geithain erfolgen. Terminiert ist auch die Beschaffung neuer Fahrzeuge: 2023 einer Drehleiter für Geithain, bis 2026 eines Tankers und eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs für die künftige Süd-Wehr Rathendorf/ Narsdorf plus Ossa. Zudem sollen 2022 und in den folgenden Jahren zusätzliche Entnahmestellen für Löschwasser geschaffen werden.

Der Brandschutz-Bedarfsplan liegt für Interessenten im Geithainer Rathaus, Zimmer 110, zur Einsichtnahme aus.

Von Ekkehard Schulreich