Geithain kümmert sich um vier Radwege

Geithain/Frankenhain

Den Bau von Radwegen vorantreiben ist das erklärte Ziel des Geithainer Oberbürgermeisters Frank Rudolph (UWG). Entlang der Colditzer Straße entsteht eine sichere Verbindung nach Mark Ottenhain, geplanter Baustart ist Angang September. Für zwei weitere Vorhaben will sich die Stadt jetzt um Fördermittel bemühen. Das betrifft die Verbindung von der Dr. Wilhelm-Külz-Straße zur Wohnsiedlung Südhang und um einen Weg parallel zur Tautenhainer Straße bis zum Abzweig Strand. Letzterer soll den Damm der einstigen Tongruben-Bahn nutzen.

Nach Frankenhain durch die Felder radeln

Angehen will Rudolph – gemeinsam mit der Stadt Frohburg – zudem den Bau eines Radweges von Geithain nach Frankenhain. Zwei Drittel der Trasse liegen auf Geithainer Gemarkung. „Wir wollen den Weg nicht direkt an der Staatsstraße errichten, sondern ihn über den Sommerhof führen. Das werden wir mit Frohburg und mit den betreffenden Grundstückseigentümern besprechen – und natürlich mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr“, so Rudolph. Die Variante über den Sommerhof und durch die offene Feldflur, vorbei am Pfarrholz, habe den Charme, dass der Engpass unter der Bahn nahe der Tankstelle umgangen werde. Zudem verlaufe diese Trasse durch eine reizvolle Landschaft: „Das ist für die Radler angenehmer und für uns sicher leichter zu bauen.“ In Frankenhain soll der Weg an der Stallanlage auf die Dorfstraße treffen.

