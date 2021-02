Geithain pocht auf Geld für Marienstraße

Geithain

Der Ausbau der Marienstraße, den die Stadt Geithain 2021/22 plant, könnte demnächst beginnen. Der Stadtrat beschloss bereits im Januar den Etat, der die Eigenmittel dafür enthält. Eingepreist in die rund 1,3 Millionen Euro teure Investition sind Fördermittel. Der Antrag auf dieses Geld wurde fristgerecht bei der sächsischen Straßenbauverwaltung – im Herbst 2018 (!).

Jetzt aber beginnt das Land zu feilschen, stellt die Investition in Frage oder würde die Stadt gern mit deutlich weniger bescheiden. Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) empfindet das als unseriös. Er verweist auf Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). Der hatte vor einem Jahr in seinem „Liebe-Freunde-Brief“ einen „Wendepunkt im kommunalen Straßenbau“ angekündigt. Und zugesagt, alle fristgerechten Anträge abzuarbeiten – allerdings „je nachdem, welche finanzielle Ausstattung wir im nächsten Doppelhaushalt erhalten“.

Die Marienstraße verbindet die Kernstadt Geithain mit Wickershain und der Marienkirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Oberbürgermeister: Alle Fragen längst geklärt

Um den Ausbau der Marienstraße stemmen zu können, rechnet Geithain mit 860 000 Euro Förderung. Für den Fußweg in der Colditzer Straße, der – im Einvernehmen mit den Fördergeld-Gebern – im vergangenen Jahr bereits gebaut wurde, geht es um 90 Prozent von rund 150 000 Euro Gesamtbaukosten. „Und jetzt fragt man uns, ob es okay wäre, wenn wir nur ein Drittel kriegen. Das ist der Hammer“, reagiert Frank Rudolph auf einen Brief des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), zuständig jetzt die Niederlassung Zschopau, nicht mehr Leipzig. Gefragt wird darin auch, ob man überhaupt die Gelder brauche, ob man schon begonnen und ob man die Eigenmittel habe. Für den Oberbürgermeister unverständlich: „Wir haben die Gelder nach den Parametern der Förderung für den Straßen und Brückenbau eingereicht. Alle Fragen sind längst geklärt.“ Was fehle, seien die Bescheide und das Geld.

Marienstraße: Viele Partner müssen mit ins Boot

„Alle waren auf das Signal, dass es losgeht“, bestätigt Andreas Rätsch vom Bauamt der Stadt. Vor dem Straßenbau in der Marienstraße müssten Wasser- und Abwasserstränge erneuert, die Strom-Freileitung durch Erdkabel ersetzt, eine Gasleitung erneuert werden. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt mit dem Landesamt für Denkmalpflege gerungen, um den Abriss eines leer stehenden, in die Fahrbahn hinein ragenden Gebäudes zu erreichen – mit Erfolg. Um im Zeitplan zu bleiben, braucht man im Rathaus bis spätestens zum Sommer eine definitive Aussage. Dann könnte man ausschreiben, im Herbst das große Bauen starten. Die Marienstraße, die nach Wickershain führt, ist eine der schlechtesten im Stadtgebiet.

Dieses Gebäude steht dem Ausbau der Marienstraße im Weg. Es darf abgerissen werden. Quelle: Ekkehard Schulreich

Gehweg Colditzer Straße ist vorfinanziert

Im Falle des Gehweges an der Colditzer Straße ging die Kommune in Vorleistung. „Wir durften anfangen“, sagt Rudolph. Dass die Kommune nun Geld – und zwar in voller Höhe – sehen wolle, verstehe sich von selbst im Sinne einer soliden Haushaltswirtschaft. Das man in den beiden Fällen nicht zurück stecken werde und könne, habe man der Landesbehörde jetzt schriftlich mitgeteilt. Ein persönliches Gespräch, dass man angeregt habe, sei nicht zustande gekommen.

Dabei geht es den Geithainern noch um eine dritte Investition, die Bürger seit Langem fordern und die jetzt endlich umgesetzt werden soll: ein Radweg entlang der Staatsstraße bis Mark Ottenhain. Darüber gebe es einen Vertrag; die Stadt habe die nötigen Grundstücke besorgt, die Genehmigungen beschafft, die Eigenmittel akquiriert. Bei einer Gesamtsumme von rund 400 000 Euro würde Geithain die Hälfte tragen, so Rudolph: „Aber jetzt hat das Land keine Mittel. Und sucht. Daran sieht man, was ein Vertrag wirklich wert ist.“

Landesamt: Mehr Wünsche als Mittel

„Der beantragte Bedarf der Kommunen für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben übersteigt die in 2021 voraussichtlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel um ein Vielfaches. Aus diesem Grund erfolgte eine Abfrage bei allen Antragstellern, um mit den voraussichtlich vorhandenen Mitteln eine bestmögliche kommunale Förderung zu erreichen“, erklärt Rosalie Stephan von der Lasuv-Pressestelle auf LVZ-Nachfrage. Kämen Kommunen mit einem Drittel des Höchstfördersatzes hin, „würde es ermöglichen, insgesamt mehr Vorhaben zu fördern“. Geithain habe zwar die Anträge zur Zeit eingereicht; ein Anspruch auf Förderung ergebe sich damit aber nicht. „Bislang wurde der Haushalt vom Landtag noch nicht beschlossen. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage darüber getroffen werden, ob der Stadt Geithain die Fördermittel für die beiden vorliegenden Anträge zur Verfügung gestellt werden können.“

Von Ekkehard Schulreich