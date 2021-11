Geithain sichert zwei Feldwege für die Landwirtschaft

Geithain

Der Plattenweg, der von Bruchheim entlang der Autobahn 72 bis Niedergräfenhain führt, wird als beschränkt öffentlicher Weg in das Geithainer Straßenkataster eingetragen. Dasselbe gilt für einen Feldweg, der von Rathendorf aus von der Kreisstraße bis zur Autobahn führt. Drei weitere Anträge auf Aufnahme in das Bestandsverzeichnis lehnte der Stadtrat allerdings ab.

Widmung verursacht hohe Kosten

Bis Ende des Jahres können laut Stadtverwaltung öffentliche Wege noch ohne formale Widmung in das Verzeichnis aufgenommen werden. „Danach besteht die Möglichkeit der Eintragung nur noch über das übliche Widmungsverfahren, wofür der Grunderwerb erforderlich ist“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Vermessungskosten und Erwerb würden „in keinem Verhältnis stehen“ zum Nutzen.

Dass die Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft in Bruchheim und das Bio-Gut Bergmann in Kolka die sogenannte Plattenstraße brauchen, um ihre Flächen erreichen und bewirtschaften zu können, stehe außer Frage. Deshalb erfolge jetzt die Eintragung des 3,4 Kilometer langen Weges, der über 55 verschiedene Flurstücke auf fünf Gemarkungen führe und der 23 private Eigentumsverhältnisse berühre.

Allerdings: „Die Nutzung sollte ausschließlich Land- und Forstfahrzeugen vorbehalten sein. Instandsetzungsarbeiten werden vom Hauptnutzer durchgeführt.“ Der Stadtrat stimmte einhellig zu. Das gilt auch für den Rathendorf betreffenden Antrag.

Antrag aus Syhra fällt durch

Nicht aufgenommen in das Verzeichnis der Stadt wird etwa jener Weg, der im Bereich des Syhraer Schlosses 180 Meter tief zu sich anschließenden Parzellen führt. Gestellt hatte den Antrag eine private Eigentümerin. Deren Grundstück sei von der öffentlichen Kreisstraße aus erreichbar, die Erschließung damit gesichert, begründete Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) die Ablehnung. Ganz abgesehen davon, dass der beantragte Weg durch den Schloss-Eigner von Einsiedel 1997 mit einer Mauer versperrt wurde.

„Es gibt aber eine andere Familie, die keine gesicherte Zufahrt hat“, sagte Gabriele Sporbert (CDU). Deren Wegenutzung sei bisher nur geduldet. Wäre das nicht mehr so, wäre das Grundstück gefangen und entwertet; die Kommune sollte das berücksichtigen. Man habe das im Verwaltungsausschuss ausführlich besprochen, so Rudolph. Einen Antrag dieser Familie liege nicht vor. Man sehe deshalb keinen Grund zur Aufnahme in das Kataster. Der Stadtrat folgte dem bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen.

Stadt gibt Bahn einen Korb

Einstimmung abgelehnt wurde die Aufnahme von zwei Feldwegen, die von der Staatsstraße 242 Geithain–Breitenborn–Grüne Tanne aus zur Bahnstrecke führen. Antragsteller war in beiden Fällen die Deutsche Bahn AG. Es handele sich um einen rein privaten Weg und um eine bessere Traktorspur ohne tatsächliche öffentliche Nutzung. Der Verkehrskonzern nutze beide nur, um „aller paar Jahre“ Wartungsarbeiten durchzuführen.

