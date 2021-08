Geithain will Gefahrenquelle am historischen Zollhaus beseitigen

Geithain

Eine Reihe von Bauaufträgen hat der Stadtrat Geithain auf seiner Sitzung am Dienstagabend auf den Weg gebracht. So wird sich die Firma Kutter HTS aus Rositz um die Erneuerung der Fahrbahn in der Leipziger Straße kümmern, die schon deutliche Risse zeigt. Dabei geht es um die rund 400 Meter lange Strecke von der Einmündung Nikolaistraße bis zum Rathaus Geithain.

Das Thüringer Unternehmen hatte in der Ausschreibung mit knapp 53 900 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. Finanziert wird das Vorhaben aus dem städtischen Haushalt. Laut Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) beginnen die Arbeiten Anfang Oktober und werden noch im selben Monat abgeschlossen.

Radwegbau von Geithain nach Mark Ottenhain

Darüber hinaus plant die Kommune ab September den Bau eines Radweges von Geithain nach Mark Ottenhain. „Lange genug hat es gedauert, aber die finanzielle Zusage des Lasuv ist nun endlich da“, kommentierte Rudolph den baldigen Start. Vergeben wurde der Auftrag für 332 600 Euro an die Straßen- und Wegebaufirma Manfred Wolff aus dem sächsischen Erlau.

Das Gemeinschaftsprojekt von Kommune und Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) umfasst den kompletten Radwegbau über eine Strecke von rund zwei Kilometer. Die Stadt folgt damit einer lang anhaltenden Forderung von Bewohnern des Ortsteils Mark Ottenhain, die eine sichere Verbindung in Richtung Bahnhof und Innenstadt vermissen.

Arbeiten am Geithainer Zollhaus

Als Drittes sollen noch in diesem Jahr die Treppe und die Terrasse am historischen Geithainer Zollhaus erneuert werden. Start der Bauarbeiten ist ebenfalls im September, kündigte der Oberbürgermeister an. Der Auftrag geht nach einer Entscheidung des Stadtrates an das Narsdorfer Unternehmen Werrmann Galabau & Service.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Stadt das Zollhaus am unteren Stadttor aufgewertet. Sie nutzt es seitdem unter anderem für Trauungen. Um das Gebäude besser erreichen zu können, entstand schon im Vorfeld ein barrierefreier Eingangsbereich.

Mit Fördermitteln aus dem Leader-Regionalbudget in Höhe von 10 000 Euro soll nun die Terrasse nördlich des Zollhauses beziehungsweise am unteren Stadtpark erneuert werden. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung dafür liege vor.

Nutzung der Terrasse mit Gefahren verbunden

Die Terrasse selbst wurde in den 1990er-Jahren instand gesetzt. Nun weise sie deutliche Mängel am Polygonalplattenbelag auf, hervorgerufen von einem unzureichenden Unterbau. Die Nutzung ist daher mit erheblichen Gefahren verbunden, Stolpern könne zu Stürzen führen. Ferner entstanden aufgrund von Vandalismus erhebliche Schäden an den Abdeckplatten der Natursteinmauer, sodass diese insgesamt kein gutes Bild etwa bei Trauungen und anderen Familienfeierlichkeiten abgebe.

Aus diesem Grund hat die Stadt Geithain vor, die Terrasse sowie deren Zugang vom Stadttor aus vollständig zu erneuern. Die Zugangstreppe soll aus Natursteinmaterial hergestellt und mit einem neuen Stahlgeländer versehen werden. Außerdem wolle man die Terrasse in verkleinerter Form mit gebrauchtem Natursteinpflaster neu pflastern.

Von Kathrin Haase