Geithain will Landeserntedankfest ausrichten

Geithain

Die Stadt Geithain will sich um die Ausrichtung des Landeserntedankfestes 2023 bewerben. Der Stadtrat folgte einem Vorstoß von Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG).

„Borna hat es gemacht. Die vielen Besucher, die dann nach Geithain kommen, stehen uns gut zu Gesicht“, sagte Andreas Große (Freie Wähler Narsdorf-Ossa-Rathendorf). Gabriele Sporbert (CDU) erinnerte daran, dass Geithain bereits in den 1990er-Jahren dieses Fest ausgerichtet hatte. Damals war Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) in die Stadt gekommen.

Geithain muss Teil der Kosten tragen

Rudolph sagte, dass die Kommune einen Zuschuss von 130 000 Euro bekomme. „Wir benötigen 220 000 Euro, wenn wir es überschlagen.“ Trotz dieser großen Differenz sei es für Geithain sicherlich eine Chance, das Fest organisieren zu können.

Nach der Premiere des Landeserntedankfestes 1998 in Leisnig war Geithain im Jahr darauf der zweite Austragungsort gewesen. Aus dem heutigen Landkreis Leipzig folgten noch Bad Lausick 2005, Wurzen 2011 und Borna 2019. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll die nächste Auflage 2022 in Zittau stattfinden. Bewerbungen für 2023 werden bis zum 15. Dezember erwartet, also in reichlich zwei Monaten. Es wird eine Gastgeberstadt aus dem Direktionsbezirk Leipzig gesucht.

Lesen Sie auch

Von es