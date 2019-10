Geithain will mehr Platz für Ganztagsangebote schaffen

Geithain

Geithain baut die Ganztagsangebote für Grundschüler aus. In einem Flügel der Paul-Guenther-Schule will die Stadt zusätzliche Kapazitäten schaffen. Zwei potenzielle Träger dieser neuen Einrichtung stellten am Dienstagabend sich und ihr Konzept vor. Unbekannt sind beide in Geithain nicht: Die Integrationswerk Westsachsen gGmbH (IWS) führt die Kindertagesstätte „Little Stars“ samt bisherigem Hort. Die Volkssolidarität (VS) Borna betreibt den „Wirbelwind“ am Paul-Guenther-Platz.

IWS: Synergien in Campus bündeln

Mit einer indischen Weisheit beschrieb IWS-Geschäftsführer Lutz Pilling den konzeptionellen Ansatz: „Wenn Kinder klein sind – gebt ihnen Wurzeln. Wenn Kinder groß sind – gebt ihnen Flügel.“ Sein Unternehmen wolle die erfolgreiche Arbeit in Geithain gern ausbauen. Mit der Grundschule unter dem Dach der Paul-Guenther-Schule arbeite man wie mit der Saxony International School erfolgreich zusammen. „Der Kooperationsvertrag findet in der täglichen Praxis seine Anwendung.“

Die Integrationswerk Westsachsen gGmbH (IWS) führt die Kindertagesstätte „Little Stars“ samt bisherigem Hort. Quelle: Jens Paul Taubert

Zum Konzept gehörten das spielerische Erlernen der englischen Sprache, Mediation zur eigenständigen Konfliktlösung, Integration. „Aus den sich ergebenden Synergien möchten wir eine Campus-Lösung anbieten“, sagte Pilling. Und konkretisierte auf Nachfrage von Marcel Gut ( CDU): Es gehe um „ein Miteinander aller Bildungsträger in der Stadt“, um „Lösungen miteinander, nicht gegeneinander“.

Volkssolidarität: Visionen und Elternberatung

„Wir möchten Schüler und Eltern von Anfang an ins Boot holen“, sagte Doreen Voigt, Fachberaterin Kindertagesstätten des VS-Kreisverbandes Borna. Der Verband betreibe neun Einrichtungen, in Geithain außerdem eine sozialtherapeutische Tagesgruppe, biete hier auch ambulante Hilfen zur Erziehung an. Man setze auf eine „individuelle und leistungsgerechte Förderung der Kinder“ und auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Hort.

Die Volkssolidarität (VS) Borna betreibt den „Wirbelwind“ am Paul-Guenther-Platz in Geithain. Quelle: Jens Paul Taubert

Als mögliche Elemente für das neue Haus nannte sie eine Schreibwerkstatt, eine Trickfilm-Schmiede, eine Empathie-Schule. Schüler könnten in Eigenverantwortung ein kleines Café betreiben. Zudem wolle man – wie aktuell in Borna – eine Beratung für Eltern anbieten.

Rudolph : Eltern können frei wählen

Dass die Schaffung neuer Kapazitäten in der Paul-Guenther-Schule keinen Einfluss auf die heutigen Abläufe bei den „Little Stars“ habe, machte Bürgermeister Frank Rudolph (UWG) deutlich. Dort bleibe alles, wie es sei. „Wir zwingen die Eltern nicht, sich für eine bestimmte Einrichtung zu entscheiden. Da sind sie frei. Nur wenn eine voll ist, müssen wir lenken.“ Auf Nachfrage Gabriele Sporberts ( CDU) bestätigte er, dass sich Eltern nach dem Start der neuen Einrichtung auch umorientieren könnten.

Die Ausschüsse sollen sich im November mit den Konzepten beider Interessenten befassen. Danach ist es am Stadtrat, einem den Zuschlag zu erteilen. Frank Rudolph hofft, dass die neuen Räume vielleicht schon nach den Winterferien zur Verfügung stehen: „Die Arbeiten sind in vollem Gang.“

Von Ekkehard Schulreich