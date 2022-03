Geithainer Bereich „Alte Heimat“: Eula erhält neues Bett bis Ende Mai

Geithain

Die Neugestaltung des Gewässerlaufs der Eula südlich des historischen Geithainer Stadtzentrums hat begonnen. Bis Ende Mai will die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen die Aue im Bereich der einstigen Kleingartensparte „Alte Heimat“ neu gestalten.

„Ziel ist es, dem Fluss eine naturnahe Struktur zu geben und den Hochwasserschutz zu verbessern“, sagt Sprecherin Katrin Schöne. Die Arbeiten kosten rund 600 000 Euro, finanziert aus Mitteln des Freistaates.

Gewundenes Eula-Bett

Die Eula erhält zwischen Promenadenweg und Dammühlenweg auf einer Länge von 350 Meter einen neuen gewundenen Lauf sowie Überschwemmungsflächen. An den Ufern werden Gehölze gepflanzt. Der alte begradigte Lauf, der eher eine Rinne war, wird im Anschluss verfüllt und begrünt.

Mäander statt kanalartiges Bett: Die Eula bekommt in Geithain mehr Raum. Quelle: LTV

Schmale Zufahrtsstraße

Gebaut wird in mehreren Abschnitten. Der Rad- und Fußweg entlang der Eula ist zeitweise gesperrt. Auf der schmalen Straße Paul-Günther-Platz ist wegen des An- und Abtransports von Materialien mit erhöhtem Baustellenverkehr zu rechnen. Die Straße, an der auch die Kindertagesstätte „Wirbelwind“ liegt, ist die einzige geeignete Zufahrt zur Baustelle. Dass die Fahrbahn zeitweise verschmutzt wird, lässt sich nicht ausschließen, so LTV-Sprecherin Schöne: „Wir bitten dafür um Verständnis.“

