Geithainer Brände: Staatsanwaltschaft spricht über die Tätersuche

Geithain

Zwei große Brände haben die Feuerwehren der Stadt Geithain im Frühjahr beansprucht. Mitte April brannte die Scheune eines Bauernhofes in Dölitzsch nieder. Anfang Juni verloren zahlreiche Mieter beim Brand eines Hauses am Geithainer Markt ihre Wohnungen. In beiden Fällen gingen die polizeilichen Ermittler von Brandstiftung aus.

Im Fall des Wohnhaus-Brandes bestätigte sich das. Allerdings gelang es Polizei und Staatsanwaltschaft nicht zu klären, wer konkret dafür die Verantwortung trägt.

Ermittler: In Geithain hat Unbekannter gezündelt

„Der Brandursachen-Ermittler teilte mit, dass als Brandursache das Anhalten einer offenen Flamme an gelagertes, brennbares Material in Betracht kommt“, sagt Andreas Ricken, stellvertretender Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, auf LVZ-Nachfrage. Das Verfahren habe seine Behörde dennoch eingestellt, da der oder die Täter nicht ermittelt werden konnten.

Bei dem Feuer, das große Teile des Dachs und des Dachstuhls vernichtete, waren neun Wohnungen unbewohnbar geworden. Der Eigentümer bekannte sich kurz nach dem Brand dazu, das Gebäude zu sanieren, doch das werde mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen.

Die Einsatzkräfte haben zwar die Nachbargebäude retten können, die Scheune selbst aber nicht. Quelle: Feuerwehr

Dölitzsch: Defekt, Wärmestau oder Fahrlässigkeit

Mehrere Szenarien halten die Ermittler im Falle der durch Flammen vernichteten Scheune in Dölitzsch für realistisch. „Als Brandursache kommen mehrere Ursachen in Betracht: Defekte oder Fehler in der Elektroinstallation beziehungsweise an Geräten, natürliche Prozesse mit Wärmeentwicklung, der unsachgemäße Umgang mit offenen Flammen und nachglimmende oder nachglühende Stoffe, zum Beispiel Tabakglut“, erläutert Andreas Ricken. Eine genauere Festlegung habe nicht getroffen werden können. Auch dieses Verfahren habe die Staatsanwaltschaft Leipzig inzwischen eingestellt.

Von Ekkehard Schulreich