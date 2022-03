Geithainer CDU fordert OBM zur Wahl heraus

Geithain

Bei der Neuwahl des Geithainer Oberbürgermeisters am 12. Juni trifft der Amtsinhaber Frank Rudolph (UWG) auf – mindestens – einen Herausforderer. Vom Ortsverband der CDU ist am Montagabend Marcel Gut nominiert worden. Der Gymnasiallehrer rückt zugleich an die Spitze des Parteigremiums, dem bisher Gabriele Sporbert vorstand, zurzeit stellvertretende Oberbürgermeisterin und neben zwei anderen Bewerbern anno 2015 Rudolphs Herausforderin.

Gut: Die Bürger anhören, dann entscheiden

„Wir haben andere Vorstellung vom Umgang miteinander, sind klar für mehr Bürgerbeteiligung“, sagt Marcel Gut. „Die Stadt sollte zuerst mit den Leuten reden und dann erst Entscheidungen treffen.“

Er zielt damit ab auf die in Geithain geplante Re-Kommunalisierung der meisten in freier Trägerschaft befindlichen Kindereinrichtungen. Die zurück in die Regie der Stadt zu holen und die Verträge mit Volkssolidarität, Arbeiterwohlfahrt, Muldentaler Jugendhäusern und perspektivisch auch der Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung Sachsen (GGB) zu beenden, hatte der Stadtrat kürzlich mehrheitlich beschlossen. Dass der Oberbürgermeister im Vorfeld dessen weder Elternvertreter einbezogen noch die betroffenen Träger ins Bild gesetzt hatte, hatte für Kritik gesorgt.

Angebot für eine andere Politik

Ein Grund für Gut, der als Lehrer am Internationalen Gymnasium tätig ist, nun für das Amt an der Rathausspitze zu kandidieren. „Wir sehen die Erfolge, die Herr Rudolph vorweisen kann, und die respektieren wir. Aber es gibt Dinge, die gehen so nicht. Wir wollen deshalb Menschen, die sich eine andere Politik vorstellen, ein Angebot machen.“

Der 34-Jährige hatte als Mitglied der CDU-Fraktion bis zum Sommer 2020 im Stadtrat mitgearbeitet und sich dann aus familiären Gründen zurückgezogen. Unzufrieden sei er nicht nur mit der Preisgabe der Träger-Vielfalt in der Kinderbetreuung. „Es war ein Fehler, das Jugendhaus zu schließen, um dort ein Impfzentrum zu eröffnen. Zudem müsste die Stadt dem Tierparkverein mehr unter die Arme greifen.“

CDU-Ortsverband mit neuer Leitung

„Marcel Gut ist eingebunden in vieles, was in der Stadt passiert. Er ist motiviert und ambitioniert“, sagt Gabriele Sporbert. Die Wähler müssten im Juni eine wirkliche Auswahl haben, die sie nun erhalten. Zudem wolle die CDU in Geithain wieder sichtbarer werden. Mit Guts Kandidatur vollziehe der 13 Mitglieder zählende Ortsverband zugleich einen Generationswechsel. Sporbert ist künftig Schatzmeisterin, Peter Roschütz fungiert als stellvertretender Vorsitzender.

Die offiziellen Bewerbungsunterlagen beim Gemeindewahlausschuss muss Marcel Gut noch einreichen. Amtsinhaber Frank Rudolph, der bereit im LVZ-Interview zum Jahreswechsel seine Ambitionen auf eine zweite Amtszeit hatte anklingen lassen, hat diesen Schritt bereits getan. Er tritt erneut für die Unabhängige Wählergemeinschaft Geithain (UWG) an. Weitere Personen haben – zurzeit jedenfalls – kein Interesse bekundet, für die Wahl auf den höchste Stadtposten zu kandidieren.

Von Ekkehard Schulreich