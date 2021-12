Geithainer DRK: Mitarbeiter am Limit in Corona-Zeit – und eine neue Aufgabe

Geithain

Für Weihnachtsruhe und Verschnaufen zwischen den Feiertagen und Silvester bleibt wenig Zeit. Mit der für den 27. Dezember geplanten Eröffnung eines Impfzentrums übernimmt der DRK-Kreisverband Geithain eine weitere wichtige Aufgabe. Das Jahr zwei der Corona-Pandemie war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in den Werkstätten und Wohnheimen, dem Ambulanten Dienst, in der Sozialstation, der Tagespflege, im Fahrdienst und Rettungsdienst sowie in der Kreisgeschäftsstelle vor allem ein strapaziöses. Über das hoch komplexe Arbeiten in diesen Zeiten und über die Erwartungen für 2022 spricht Kreisgeschäftsführerin Heidrun Naumann im LVZ-Interview.

Wie fühlt es sich an, über Monate am Limit zu arbeiten?

Wir motivieren uns immer neu. Wir sind im Krisenmodus. Nur im Sommer war es ein bisschen entspannter. Die Einschnitte im vergangenen Jahr waren gravierender. Da waren die Werkstätten für einen Großteil unserer behinderten Menschen und unsere Tagespflege für lange Zeit geschlossen, mussten wir einige aus unserem Fahrdienst in Kurzarbeit schicken, da Fahrten nicht mehr stattfanden.

2021 haben wir das kompensiert, haben Arbeit über Arbeit – etwa mit dem vielen Testen in unseren Einrichtungen, an Schulen, seit dem Frühjahr im Geithainer Bürgerhaus und in Roda, im Bad Lausicker „Riff“, im Frohburger Schützenhaus. Darüber hinaus unterstützen wir seit Anfang des Jahres auch Pflegeheime in Geithain und Bad Lausick bei den Testungen der Besucher, Mitarbeiter und Bewohner.

Heidrun Naumann ist Kreisgeschäftsführerin des Geithainer DRK-Kreisverbandes. Quelle: DRK

Seit November tägliche Tests

Zu diesem Zusätzlichen läuft der normale Betrieb weiter. Wie normal ist der?

Es gibt Hygienekonzepte, Teststrategien, Besucherregelungen – viele Dinge, die unsere Mitarbeiter, unsere Bewohner, alle die wir versorgen, betreuen, pflegen und befördern, belasten. Seit November müssen sich unsere Teams täglich testen. Dies sind rund 500 Testungen am Tag. Auch der Aufwand, den der Rettungsdienst betreiben muss, ist enorm. Das bindet viel Kraft auch bei der Dokumentation und Abrechnung.

Eröffnung der neuen Rettungswache in Colditz. Quelle: DRK

Leid lässt keinen kalt

Die Rettungswache Colditz ist seit Jahresbeginn in Regie des Geithainer DRK. Wie lief es?

Der Übergang klappte gut. Alle Mitarbeiter wechselten zu uns. Die im Mai neu eröffnete Wache schafft beste Bedingungen. Inzwischen steigt die Zahl der Corona-Patienten deutlich. Das heißt Vollschutz für unsere Leute, damit sich keiner infiziert. Und wenn man Menschen, die unter akuter Atemnot leiden, transportiert, lässt das einen nicht kalt.

Wie kommen die Bewohner der Kohren-Sahliser Wohnstätte und des Pflegeheims dort mit den Einschränkungen zurecht?

Ganz schlimm ist es für sie, wenn Besuche eingeschränkt werden müssen. Im Sommer haben wir mal eine Band zu Konzerten auf den Hof geholt, konnten mit Einschränkungen unser Sommerfest feiern – anders als den Weihnachtsmarkt, der ausfiel. Wir sind froh, dass es uns gelang, die Infektionen aus dem Heim ganz herauszuhalten. In der Wohnstätte gab es nur ganz wenige Fälle. Nicht vergessen dürfen wir aber auch die Menschen, die unsere Sozialstation und unser Ambulanter Dienst betreuen: Für die sind wir mitunter der einzige Kontakt in dieser schweren Zeit.

Bootsfahrt auf der Mulde im Rahmen des Programms Quelle: DRK

Werkstätten konnten offen bleiben

In den Werkstätten wird gearbeitet?

Zu Jahresbeginn eingeschränkt, aber dann konnten wir die Teilnehmer zurückholen. Es gibt nur einzelne positive Fälle. Aufträge sind vorhanden. Nur mit dem Absatz der Gärtnerei war es schwierig, da keiner auf das Gelände durfte und traditionelle Veranstaltungen ausfielen. Wir haben Pflanzen kurzerhand am Tor verkauft.

Wird das Engagement der DRK-Mitarbeiter anerkannt?

Viele sind uns dankbar. Auch dafür, dass wir Tests möglich machen, montags sogar schon ab 5.30 Uhr. Unsere Telefonzentrale ist so bisschen ein Sorgentelefon. Wir versuchen zu helfen, soweit es uns möglich ist. Ein geringer Teil ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, und das bekommen auch wir zu spüren.

Welche Rolle spielt das Ehrenamt?

Wir würden uns sehr über praktische Unterstützung freuen: in der Tagespflege oder bei der Hauswirtschaft oder, wenn jemand in der Wohnstätte einfach mal vorliest. Jede helfende Hand ist gut für das Personal, das am Limit ist. Andererseits sind wir aufgrund des großen Pensums kaum in der Lage, fördernde Mitglieder zu gewinnen. Die aber brauchen wir dringend. Auch fielen Veranstaltungen aus, die für uns wichtige Podien zur Mitglieder- und Spendengewinnung sind.

Geithainer DRK kümmert sich täglich um 1000 Menschen Der Kreisverband Geithain des Deutschen Roten Kreuzes hat 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem wird er von rund 150 Ehrenamtliche unterstützt. Er betreibt die Werkstätten für behinderte Menschen in Geithain, eine Wohnstätte und ein Seniorenpflegeheim in Kohren-Sahlis, einen Ambulanten Dienst für Menschen mit Beeinträchtigungen, eine Sozialstation und eine Tagespflege in Frohburg, einen Rettungsdienst und den Fahrdienst. Täglich betreut, pflegt, versorgt, befördert der DRK-Kreisverband Geithain rund 1000 Menschen.

Investition in Kohren-Sahlis kommt 2022

An der in Kohren-Sahlis geplanten großen Investition halten Sie aber fest?

Das ehemalige Schwesternwohnheim bauen wir zu einer Außenwohngruppe mit 15 Plätzen um. Zudem entsteht ein Wohnstätten-Neubau mit 30 Plätzen. Beides zusammen kostet rund 3,8 Millionen Euro. Das geht im Frühjahr los. Dann stellen wir auch die Umbauarbeiten einer Halle zur Produktionsstätte in den Geithainer Werkstätten fertig. Und wir investieren auch in Personal: in Qualifizierungen, aber auch in die Ausbildung von Heilerziehungspflegern.

Nach der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal schickte auch das Geithainer DRK Helfer?

Fünf Helfer von uns waren gemeinsam mit zwei anderen Kreisverbänden dort eine Woche lang im Auftrag unseres Landkreises im Einsatz. Wir haben auch nicht unsere Kongo-Hilfe aus dem Auge verloren, wo wir das Projekt mit zwei Helfern vor Ort unterstützten und eine Schulpatenschaft übernommen haben.

Abfahrt zum Hochwasser-Katastropheneinsatz im Ahrtal. Quelle: DRK

Bewohner-Zimmer freundlicher gestalten

Ihr Wunsch für 2022?

Dass sich die Lage normalisiert. Und ganz konkret: dass wir neue Projekte auf den Weg bringen können, wie zum Beispiel unser in Kohren-Sahlis geplantes Projekt „Unser Zuhause soll schöner werden“. Wir möchten die Bewohnerzimmer dort gemütlicher machen und wollen dafür Unterstützer aus der Wirtschaft finden.

Von Ekkehard Schulreich