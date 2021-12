Geithainer DRK ermöglicht jetzt Tests in Frohburg

Frohburg/Geithain

Jetzt kann auch in Frohburg getestet werden: Das Geithainer DRK nimmt am 9. Dezember ein neues Corona-Testzentrum in Betrieb. Es befindet sich auf Saal des Schützenhauses Frohburg. Geöffnet ist es montags bereits von 5.30 bis 11.30 und von 15 bis 17 Uhr. Von Dienstag bis Freitag wird von 9 bis 11.30 und 15 bis 17 Uhr getestet.

Geithain: Zwei Tage Tests in Ausweich-Quartier

Weil im Bürgerhaus in Geithain am 9. Dezember gegen Corona geimpft wird, muss das Testzentrum dort am Donnerstag und Freitag ausweichen. Es nimmt kurzfristig Quartier im Vereinsheim der Geithainer Schützengesellschaft in der Tautenhainer Straße. An der Öffnungszeit ändert sich nichts. Ab 13. Dezember wird dann wieder wie gewohnt im Bürgerhaus getestet. Auch hier gilt: Montags ist schon ab 5.30 Uhr geöffnet, um Pendlern entgegenzukommen. Das sind die Öffnungszeiten des Geithainer Testzentrums: Montag 5.30 bis 11.30 und 15 bis 17 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 11.30 und 15 bis 17 Uhr.

Bad Lausick: Tests gibt es auch im „Riff“

Testen kann man sich auch in Bad Lausick, wo das DRK im Kur- und Freizeitbad „Riff“ eine Station betreibt. Sie ist Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr erreichbar. Sonnabends und sonntags sind alle drei Zentren geschlossen.

Von es