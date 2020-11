Geithainer DRK sammelt wieder Kleidung

Geithain/Frohburg

Die Altkleidercontainer in Geithain, Frohburg, Bad Lausick und Umgehung stehen wieder an ihrem gewohnten Platz: Der DRK-Kreisverband Geithain hatte sie im Frühjahr eingesammelt, nachdem der Markt für die Altkleiderverwertung aufgrund der Corona-Pandemie komplett zusammengebrochen war. „Wir entschlossen uns, die Zeit zu nutzen und die Container einer umfangreichen Sanierung zu unterziehen“, sagt Sprecher Michael Hempel. Mehr als 40 Behälter wurden repariert, angestrichen und mit neuen Aufklebern versehen. Auffälligster Unterschied: Die Container habe ihre beige Farbe verloren und erstrahlen nun im DRK-Rot. In den vergangenen Wochen wurden sie neu gestellt und können wieder genutzt werden.

Ein Teil wird im Geithainer Kleidershop angeboten

Ein Hinweis bleibe aber unverändert bestehen, so Hempel: „Die Bitte nämlich, nur gut erhaltene Kleidung und Schuhe einzuwerfen. Die Container sind nicht zur Müllentsorgung bestimmt.“ Der Kreisverband danke allen, die durch Kleiderspenden Hilfe leisteten. Ein großer Teil davon werde im DRK-Kleidershop in Geithain gegen ein geringes Entgelt an bedürftige Mitbürger ausgegeben. Da das zur Finanzierung des Kleidershops nicht ausreiche, gebe man einen Teil der Textilien darüber hinaus an eine Verwertungsfirma. „Nur durch diese Einnahmen ist es uns möglich unseren Kleidershop weiter für die bedürftige Bevölkerung zu betreiben.“

Von es