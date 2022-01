Geithainer Feuerwehr: Immer mehr Einsätze

Geithain

Satte 66 Einsätze fuhr die Freiwillige Feuerwehr Geithain 2021. Vor einem halben Jahrzehnt lag der Jahresschnitt bei 30 bis 35 Alarmierungen. Der Trend könnte sich fortsetzen und an Fahrt gewinnen, denn allein bis Mitte Januar 2022 ist die Truppe um Wehrleiter Jens Krznaric ein Dutzend Mal gerufen worden.

Eine Herausforderung, der sich Brandschützer und Kommune gewachsen sehen – technisch und personell. Zudem plant die Stadt, erneut größere Summen in das Depot zu investieren. Doch statt des geplanten Anbaus würde Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) lieber ein gänzlich neues Gerätehaus errichten.

Besondere Herausforderung: Mit der Hilfe zahlreicher Leitern sind im November Menschen in Geithain-West von den Balkonen ihrer verqualmten Häuser gerettet worden. Quelle: Feuerwehr

Drei Einsätze allein an einem Freitag

Drei Einsätze allein an einem Tag: ein Feuer neben einem alten Bahnhaus, ein Unfall auf der Autobahn, ein qualmender Gabelstapler in einer Holzhalle. Für Menschen, die im Berufsleben stehen und im Ehrenamt anderen zu Hilfe kommen, war der 14. Januar , ein Freitag, schon eine Belastung.

Aber eine beherrschbare, sagt Jens Krznaric: „Wir können sagen, dass wir mit dem erreichten Stand zufrieden sind. Personell haben wir sogar beinahe ein Luxusproblem, nämlich keinen einzigen freien Spind mehr.“ 49 Floriansjünger, darunter zwei Frauen, zählt die aktive Truppe, die mit Blaulicht rausfährt.

„Die Tageseinsatzbereitschaft zu gewährleisten, ist immer ein Problem. Andere Wehren haben das auch. Doch wir sind mit zwölf, 14 Leuten gut aufgestellt“, so der Wehrleiter. Dass die Kommune im Bauhof zielgerichtet Feuerwehrleute beschäftige, „das hilft unwahrscheinlich“.

Mitunter wird „wegen Lappalien“ ausgerückt

Trotz passender Rahmenbedingungen zehrt die Feuerwehr in Corona-Zeiten zwangsläufig von der Substanz. Seit Oktober ist die Ausbildung erneut unterbrochen. „Gut ist das nicht. Wir hoffen, bald wieder starten zu können“, sagt Krznaric. Immerhin sei man mit geringen Infektionszahlen und Ausfällen bisher gut durch die Pandemie gekommen.

Dass Corona keine Rücksicht auf das Arbeitsaufkommen der Ehrenamtlichen nahm, zeigt das vergangenen Jahr. Nicht nur von der Zahl der Einsätze her, auch von ihrer Schwere war es ein besonderes. Da brannte im Juni ein großes Wohnhaus direkt am Markt, mussten Ende November nach einem Kellerbrand im Neubaugebiet viele Menschen mit Leitern von Balkonen gerettet werden, brannte im April in Dölitzsch eine Scheune nieder.

Zu sieben Bränden kamen 33 technische Hilfeleistungen, meist nach Verkehrsunfällen, aber auch für den Rettungsdienst in Gestalt von Tragehilfe und Türnotöffnung. Mehrfach sorgten Brandmeldeanlagen für ein Ausrücken, ohne dass ein Ernstfall vorlag. Ruhig blieb es mit nur zwei Einsätzen auf der Autobahn 72.

Was die Truppe mitunter nervt: Dass mancher den Notruf wählt „wegen lapidarer Dinge, wo es nicht um Leben und Tod geht“, sagt der Wehrleiter. Er nennt das Beispiel eines undichten Wasserboilers, der die Kameraden in der Nacht zu Klempnern degradierte. „Die Ansprüche, die mancher Bürger inzwischen an die Feuerwehr stellt, sind ein bisschen daneben.“

Jugendwehr entwickelt sich bestens

Hoffnungsvoll dagegen ist, was sich in der von Karsten Zeising und Florian Brase geleiteten Jugendwehr tut. Knapp drei Dutzend Heranwachsende bringen sich hier ein, sorgen dafür, dass den Aktiven das Personal nicht ausgeht. „Im Laufe dieses Jahres könnten fünf, sechs Leute nachrücken“, freut sich Jens Krznaric.

Und er grübelt, wie er für sie dann noch Platz schafft in der Garderobe. Dass die Stadt Geithain erneut in den Komplex um das 1978 errichtete Depot investieren will, ist im Etat verankert. Anstelle von Garagen soll eine Fahrzeughalle mit zwei zusätzlichen Stellplätzen und weiteren Räumen errichtet werden.

Das alte Depot von 1850 hat längst schon ausgedient. Jetzt hat es die Stadt an einen Geithainer Unternehmer verkauft. Quelle: Jens Paul Taubert

OBM hätte lieber ein ganz neues Depot

Lieber noch als diese Erweiterung der beschränkenden Substanz wäre dem Oberbürgermeister allerdings ein großer Wurf. „Es gibt Überlegungen, einen Neubau zu schaffen“, nennt Frank Rudolph eine brandneue Idee. „Dann hätten wir die Chance, das Thema auf viele Jahre abzuschließen.“

Die Voraussetzungen: ein geeignetes Grundstück finden, Fördermittel sichern. Beides sollte gelingen, meint er: „Mein Ziel ist, 2023 zu bauen.“ Mit der Konsequenz für die Wehren in Narsdorf und Rathendorf, die ein gemeinsames neues Depot bekommen sollen, dass ihr Bau erst in der Zeit danach erfolgt. Doch war schon mit Beschluss des Haushaltes kurz vor Weihnachten klar, dass dieses ambitionierte Vorhaben für die Ortsteile in die Jahre 2024/2025 rutscht.

Um 1850 errichtet, verzichtet die Feuerwehr Geithain schon lange auf das alte Depot samt Schlauchturm. Nun ist es verkauft Viele der Gerätschaften und Unterlagen, die hier zuletzt lagerten, kommen ins Museum nach Zeithain. Wehrleiter Jens Krznaric: „Es wäre fatal, wenn wir Geschichte vernichteten."

Verkauft hat die Stadt im Januar das um 1850 errichtete alte Gerätehaus mit dem markanten Schlauchturm. Zuletzt diente es als Lager. Das wurde jetzt geräumt. Vieles aus der Feuerwehr-Geschichte wird künftig im Museum in Zeithain bei Riesa verwahrt.

Von Ekkehard Schulreich