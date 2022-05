Geithain

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Geithain waren in der Nacht vom Montag zum Dienstag im Einsatz: Grund war ein technischer Defekt an einer Wasserdampfleitung im Technikraum des Unternehmens Textilservice Elis in Geithain-West.

Wie die Stadtwehrleiter Marco Christen weiter informiert, traten große Mengen Wasserdampf aus, wodurch es kurz vor Mitternacht zur Alarmierung der Feuerwehr gekommen war. Gemeinsam mit einem technischen Mitarbeiter der Firma wurde die Hauptdruckleitung im Objekt „abgeschiebert“, so Christen. Anschließend konnte die Anlage wieder zurückgestellt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Kameraden vor Ort.

Von LVZ