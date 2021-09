Geithainer Fotograf kommt Tieren ganz nah

Geithain

Roman Richter ist „tierisch nah dran“ mit seiner Kamera an vielem, was das kreucht, fleucht und wächst. Das Interesse an der Flora und Fauna führte den in Geithain Aufgewachsenen beinahe folgerichtig zu seinem heutigen Beruf: Er ist Tierpfleger im Zoo in Dresden. In der Geithainer Stadtbibliothek ist ab 5. September eine Auswahl seiner farbigen Tier-Porträts zu sehen. Die Vernissage beginnt 11 Uhr. Zu sehen ist die Schau bis zum 17. November. Am Abend zuvor – am 16. November, 19 Uhr – ist Richter mit einem Bildvortrag zu Gast: Er erzählt dann „Zoogeschichten“.

Ein Fischotter, wie ihn der Naturfotograf sieht. Quelle: Roman Richter

Geschenkte Kameras waren Initialzündung

Als Heranwachsender besuchte Richter, Jahrgang 1990, die Biologie-Arbeitsgemeinschaft der Paul-Guenther-Schule in Geithain, wo er seine Leidenschaft für die Tierbeobachtung entdeckte. Als ihm kurze Zeit später sein Vater zwei ältere Kameras schenkte, waren die Weichen endgültig gestellt, erinnert er sich: „Das Interesse an der Natur-Fotografie geweckt.“ Beides passt für Richter perfekt zusammen. Wenn er auf Reisen geht, dann nie ohne Kamera. Und auch im Zoo-Alltag ergeben sich immer wieder reizvolle Motive.

Anmeldung für die Vernissage am 5. September unter der Telefonnummer 034341/43168 oder per Mail an bibo-geithain@t-online.de.

