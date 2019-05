Geithain

Im Freibad Geithain gibt es in diesem Jahr Grund zum Feiern: Der 50. Geburtstag steht ins Haus. Der ein halbes Jahrhundert zurück liegende große Umbau soll am 16. Juni gewürdigt werden soll – parallel zum Stadtfest, das ebenfalls Mitte Juni geplant ist und das an die ein Jahrhundert alte Badetradition an dieser Stelle erinnern will. Für die am 27. Mai startende Freibad-Saison kann man bereits heute Karten kaufen.

„Nach dem fantastischen Sommer 2018, der zwar auch seine Schattenseiten hatte, aber für alle Wasserratten nicht besser hätte laufen können, sind wir natürlich gespannt, was die kommenden Monate bringen werden. Im Sinne unserer Besucher wünschen wir uns den nächsten Traumsommer“, sagt Detlef Bull, Bereichsleiter der Veolia Wasser Bädergesellschaft. Das Unternehmen betreibt das Freibad Geithain im Auftrag der Stadt.

25:000 Besucher kamen vergangenes Jahr nach Geithain

Knapp 25:000 Besucher wurden im vergangenen Jahr gezählt. Seit Wochen schon ist das Team um den langjährigen Chef am Beckenrand, Uwe Krause, im Freibad und trifft die nötigen Vorkehrungen für den Sommer. Unterstützt wird die Mannschaft von einem nagelneuen Beckenbodenreiniger, der jeden Morgen automatisch seine Runden dreht. Die Bädergesellschaft investierte in die moderne Technik eine fünfstellige Summe, die die Arbeit der Kollegen im Bad erleichtern soll.

Diejenigen, die keinen einzigen Sonnentag im Bad versäumen wollen, können sich die Saisonkarten wie gewohnt zu günstigeren Konditionen im Vorverkauf sichern. Statt 80 Euro für Erwachsene und 65 Euro für Ermäßigungsberechtigte sind jeweils fünf Euro weniger zu zahlen.

Der Vorverkauf beginnt am 2. Mai; die letzte Gelegenheit ist am 23. Mai – bevor dann am Montag darauf offiziell die Saison startet. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind die vergünstigten Karten direkt im Freibad in der Bruchheimer Straße erhältlich – jeweils von 14 bis 16 Uhr. Die Eintrittspreise bleiben im Vergleich zu den Vorjahren unverändert. Das gilt auch für die Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr, in den Ferien bis 20 Uhr.

