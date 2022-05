Geithainer Fremdsprachen-Kita: Tracy aus Oregon spricht nur Englisch

Geithain

Von der Westküste der USA in den Osten der deutschen Republik: Seit Jahresbeginn ist Tracy der große Star bei den „Little Stars“ der gleichnamigen Fremdsprachen-Kindertagesstätte in Geithain. Die 29-Jährige aus Oregon führt vor allem die Fünf- und Sechsjährigen an die englische Sprache heran.

Englisch frühzeitig in den Alltag bereits der Jüngsten zu integrieren, ist in der Einrichtung seit Jahren Teil des Konzeptes. Jetzt konnte der Träger Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung (GGB) eine Muttersprachlerin gewinnen. Sie ist nicht nur in diesem Gruppenbereich eingesetzt.

Von den USA über Irak und Griechenland nach Deutschland

„Sie lieben die Lieder, die wir singen“, sagt Tracy Danfeld. „Viele der Kinder sind unheimlich glücklich, dass sie Englisch sprechen können. Sie fordern gezielt Vokabeln und Wendungen ein, etwa beim gemeinsamen Mittagessen.“ Dass sie selbst sich eingelebt hat in Geithain, in Sachsen, in Deutschland, es ist zu spüren. Leipzig ist jetzt das Zuhause für sie und ihren Freund. Für zwei Jahre pendelt sie nach Geithain, mindestens.

Die junge Frau, die gern lacht, zeichnet Weltläufigkeit aus. Sie studierte, Arabisch und Internationale Studien, absolvierte eine Ausbildung zur Lehrerin, war pädagogisch tätig in den USA, im Irak, in Griechenland. Nun also Deutschland. Weil sie hier erneut mit Kindern arbeiten wollte, bewarb sie sich bei der Saxony International School, Träger der beiden Geithainer Gymnasien. Sie wurde vermittelt an den Partner GGB und kam so sie zu den „Little Stars“.

Schon die Jüngsten nehmen Englisch interessiert auf

So fremd ist das Englische selbst für die Jüngsten nicht, sagt Danfeld. „Sie haben Berührung über das iPhone, das Fernsehen, Spiele“, sagt sie. Erzieherin Jule Pippig bestätigt das Fehlen von Berührungsängsten. „Das Verständnis ist überraschend gut. Und dass Tracy bei uns ist, ist eine Bereicherung, sprachlich, aber auch menschlich gesehen.“

Pippig zitiert gern diese Kindermund-Erkenntnis: „Wenn ich mich mit Tracy unterhalte, verstehe ich sie sehr gut. Aber wenn sie mit dir richtiges Englisch spricht, verstehe ich nichts.“ Sie zeigt: Die Heranwachsenden haben sich längst auf den Weg gemacht. Diesen konzeptionell auszubauen, auch das gehört zu Danfelds Aufgaben.

Arbeit an einem Konzept für alle Kita-Altersgruppen

„Tracy begleitet die Kinder in ihrem Alltag, arbeitet Hand in Hand mit den Erzieherinnen“, sagt Yvonne Koch, stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte. Dass mit ihr jetzt eine Muttersprachlerin im Haus ist, sei für alle eine Bereicherung, auch für das Pädagogen-Team. „Wir möchten gemeinsam mit ihr ein Konzept entwickeln, wie sich Englisch in den Altersgruppen, die wir hier betreuen, gut vermitteln lässt – von den einfachsten Wendungen im Krippenalter bis zum fortgeschrittenen Gebrauch im Hort.“

Von Ekkehard Schulreich