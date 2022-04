Geithainer Garagen: Stadt setzt zur Rettung auf Miet-Modell

Geithain

Wie weiter mit den großen Garagen-Standorten in Geithain-West und am Ossaer Weg im Geithainer Altdorf? Um diese Frage ging es auf zwei Zusammenkünften, zu der die Stadtverwaltung vor wenigen Tagen die Eigentümer der Garagen eingeladen hatte.

Da die kleinen Unterstände, die sich in privatem Besitz befinden, auf kommunalem Grund und Boden stehen, fallen sie – wenn das Eigentum nicht anderweitig zusammengeführt wird – an die Stadt. Weil die Kommune aber finanziell kaum in der Lage wäre, Garagensiedlungen zu unterhalten und zu betreiben, präferiert Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) einen anderen Ansatz.

Auskömmliche Miete könnte Garagen retten

„Ab dem Jahresende befinden sich diese Garagen alle im Eigentum der Stadt. Uns liegt es fern, die Nutzer zu enteignen“, sagt Rudolph nach den Versammlungen vor Ort an der Straße der Deutschen Einheit und im Bürgerhaus. „Ich glaube, wir haben da gemeinsam eine Lösung gefunden, die offenbar von der großen Mehrheit mitgetragen wird.“

Würden die Nutzer künftig eine monatliche Miete in Höhe von 25 oder 27 Euro zahlen, könnten davon sechs, sieben Euro in eine Rücklage fließen. „Von diesem Geld ließen sich die nötigen Reparaturen finanzieren.“ Aktuell zahlen die Garagen-Nutzer für Regenwasser-Einleitung und Grundsteuer 60 Euro – im Jahr. Aber keine Miete, da ihnen die Unterstände ja gehören.

Stadt will Wohnungsverwalter gewinnen

Der Oberbürgermeister will als Verwalter für den Garagenkomplex am Westrand des Neubaugebietes einen der großen Wohnungsverwalter gewinnen. Dazu führe man intensive Gespräche. „Gelingt uns das, hätten wir keinen Druck, die Flächen zu verkaufen“, sagt er. Denn dann wäre die Kommune die finanzielle Belastung los, die andernfalls für sie damit verbunden wäre.

Dieses Modell hält Rudolph ebenso praktikabel für die Garagen am Ossaer Weg. Einige der Nutzer dort hätten im Bürgerhaus bereits ihr Interesse signalisiert. Die Stadt plane demnächst eine weitere Runde speziell für die Eigentümer dort.

Leerstand und Reparaturstau

Grundlage für die Veränderungen ist das Schuldrechtsanpassungsgesetz, das die Zusammenführung von Gebäuden und dem Grund, auf dem sie stehen, regelt. Während kleinere Garagen-Gemeinschaften ihre Standorte oft in eine Selbstverwaltung überführen, ist das im Falle der beiden genannten Geithainer Komplexe nicht umzusetzen: Die Zahl der Garagen ist zu groß. Eine nicht unerhebliche Zahl ist inzwischen ungenutzt. Nicht nur an den Zufahrten gibt es einen Reparaturstau.

