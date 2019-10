Geithainer Gartenverein „Alte Heimat“ gibt auf

Geithain

Weit mehr als ein Jahrhundert lang wurde südlich der mittelalterlichen Geithainer Stadtbefestigung gegrubbert, gepflanzt und die Idylle im Grünen genossen: Zum Jahresende löst sich der Gartenverein Alte Heimat auf. Nach den gravierenden Schäden 2013 durch das Hochwasser der Eula, die die Anlage durchfließt, war dieses Ende immer wieder im Gespräch, immer wieder hinausgezögert worden. Jetzt aber haben die letzten zwei Dutzend Nutzer ihre Parzellen geräumt. Sie gehen mit Wehmut.

Für viele war die „Alte Heimat“ in Geithain ihre Heimat

„Es gibt Leute, die emotional sehr dran hängen, für die ihr Garten über Jahrzehnte eine wirkliche Heimat war“, sagt Dietmar Eichhorn, letzter Vorsitzender des Vereins, der diesen wenig revolutionären Namen „Alte Heimat“ schon in der DDR trug. Während manche nach der verheerenden Flut oder in den Monaten und den Debatten danach dieses Kapitel abgeschlossen hätten, falle den Alteingesessenen das Loslassen begreiflicherweise schwer. Mancher habe sich in einer anderen Geithainer Anlage eine Parzelle gesichert, so Eichhorn – allerdings: „Mit über siebzig fängt man nicht nochmal an.“

Nach der Flut 2013 gaben viele Kleingärtner auf

Eichhorns Eltern pachteten ihren Garten in der Alten Heimat ab 1955. „Meinen daneben habe ich kurz vor der Wende übernommen, eine neue Laube gesetzt, Kraft und Geld reingesteckt.“ Dreimal habe das Eula-Wasser samt Schlamm im Gehäuse gestanden, 2013 dann 1,76 Meter hoch. Dass die Kleingärtner nach dieser Erfahrung ein – um im Bild zu bleiben – Wechselbad der Gefühle erlebten zwischen Bleiben und Aufgeben, leuchtet ein. Mehr als die Hälfte entschied sich für Letzteres;am Ende war nur noch ein Drittel der ursprünglichen Fläche genutzt.

Grabeland gab es an der Eula schon vor 100 Jahren

„Ich bedauere sehr, dass die Anlage verschwindet. In absehbarer Zeit werden wieder Leute sagen: Schade, dass wir keinen Garten in dieser unmittelbaren Nähe haben“, ist Gunter Neuhaus, Kämmerer des Vereins, überzeugt. Schon sein Großvater hatte hier einen Garten, der auf die Eltern überging. Gunter Neuhaus selbst pachtete einen etwas höher gelegenen.

Die Anfänger der gärtnerischen Bewirtschaftung der Eula-Aue gehen zurück mindestens bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts – als Grabeland erst, später kleinen Parzellen mit der Gießkanne unterm Busch. Der Kleingartenverein wurde in den fünfziger Jahren gegründet. Der Regionalverband pachtete das Areal von der Stadt, reichte es an die Nutzer weiter.

Regionalverband stand dem Verein zur Seite

Der Regionalverband sei immer eine große Stütze gewesen, sagt Dietmar Eichhorn: nach der Regulierung der Hochwasser-Schäden, in beratenden Gesprächen mit der Kommune. Nun gehen die Flächen zurück an die Kommune. Die gibt einen Teil an die Landestalsperrenverwaltung, die dem eingezwängten Fluss mehr Raum geben will und Rückstau-Kapazitäten, die das Altdorf und Niedergräfenhain schützen sollen. Andere Flächen will die Kommune Stück für Stück im Sinne einer öffentlichen Grünanlage gestalten. Die entstehende Gelände-Piste für Fahrräder soll ein Anfang sein.

Bis Ende Oktober haben die letzten Kleingärtner Zeit, die Lauben auszuräumen, wertvolle Pflanzen aus der Erde zu holen. Dietmar Eichhorn hat alles in die Anlage an der Frankenhainer Straße geschafft, wo er noch einmal im Grünen Wurzeln schlagen will. Leicht fällt es ihm nicht zu gehen, denn: „Die Ruhe, die ich in der Alten Heimat hatte, die finde ich dort, so nah an der Straße, nicht wieder.“

Von Ekkehard Schulreich