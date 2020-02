Geithainer Gymnasiasten erinnern an NS-Verbrechen

Geithain

Mit den Verbrechen der NS-Euthanasie befassten sich Schüler der Klassenstufen nun bis zwölf des Internationalen Gymnasiums Geithain. Im Rahmen des fächerverbindenden Unterrichts spürten sie dem Schicksal von Wella Elfriede Müller nach, die in einer psychiatrischen Einrichtung den Tod fand. Für sie verlegten Sie zusammen mit Gunther Demnig am Donnerstag Nachmittag einen Stolperstein. Zuvor hatten sie eine nahe gehende Begegnung mit einer Verwandten des Opfers: Brigitta Haim-Miller war mit Familienangehörigen aus Israel zu einem Zeitzeugen-Gespräch gekommen.

Tante des Opfers stellt sich als Zeitzeugin dem Gespräch

Die Gymnasiasten recherchierten, dass unter der Berufung auf das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses viele Tausend Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, zwangssterilisiert oder unter dem Deckmantel angeblicher Krankheiten umgebracht wurden. Zu ihnen zählt die Geithainerin Wella Elfriede Müller. Die psychisch Kranke starb 1943 in Zschadraß angeblich an Lungentuberkulose. Im Leipziger Staatsarchiv nahmen die Schüler die originalen Akten in Augenschein und trugen wichtige Informationen über ihre Biografie zusammen. daraus entstand ein Faltblatt, um Spenden für den Gedenkstein vor ihrem letzten Wohnhaus zu sammeln. Unterstützung erhielten sie durch ihren Geschichts- und Ethiklehrer Marcus Bröhm, durch den Verein Erich-Zeigner-Haus und durch die F.C. Flick Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz.

Schüler wollen Erinnern an NS-Verbrechen wach halten

Bereits 2019 verlegten Gymnasiasten Stolpersteine für Verfolgte des NS-Regimes in Geithain. Daraufhin meldete sich Brigitta Haim-Miller und informierte über das Schicksal ihrer Tante. Für die Schüler stellt das Projekt zum Schicksal von Wella Elfriede Müller deshalb ein ganz besonderes Folgeprojekt dar: „Wir haben uns dafür entschieden, weil es uns sehr wichtig ist, dass an die schlimme Zeit und die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert wird.“

