Ein Rohrschaden in der Grimmaer Straße in Geithain sorgte am Sonntagmorgen dafür, dass Dutzende Haushalte stundenlang ohne Wasser blieben. Versorgt wurden sie in dieser Zeit mit Trinkwasser in Fünf-Liter-Kanistern, das Brauchwasser lieferten Wasserwagen. Mittlerweile ist der Schaden wieder behoben und alle Kunden des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain (VVGG) werden ausreichend mit Wasser versorgt, berichtet Sylke Hermann von der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Dennoch: Die Bundesstraße 7 bleibt voraussichtlich bis Ende der Woche gesperrt, weil noch ein defekter Schieber ersetzt werden müsse.

300 Kubikmeter Wasser überfluten die Straße

Falk Heinig erreichten am Sonntagmorgen ab 7 Uhr Hunderte Anrufe auf seinem Bereitschaftstelefon. „Eine 150er Leitung in der Bundesstraße war gerissen. Gegen 8.30 Uhr haben wir das Wasser abgestellt”, informiert der Gruppenleiter bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH, dem Betriebsführer des Versorgungsverbandes. In der Zwischenzeit hatten rund 300 Kubikmeter Wasser die Straße knöcheltief geflutet. Gegen 11 Uhr trafen die Mitarbeiter der Tiefbaufirma Erdmann Bau Mügeln in Geithain ein und begannen, die Leitung freizuschachten.

Zement schon 50 Jahre alt

Die Versorgungsleitung war etwa sechs Meter aufgerissen. „Da keine äußeren Einflüsse zu erkennen waren, gehen wir davon aus, dass die Ursache für den Rohrschaden in der altersbedingten Materialermüdung liegt“, schildert Falk Heinig. Die Leitung aus Asbestzement sei knapp 50 Jahre alt. Am späten Sonntagabend waren die Arbeiten dann erfolgreich beendet, sodass auch die 150 Bewohner der Häuser rund um die Rohrbruchstelle wieder Trinkwasser aus der Leitung hatten. Tags darauf ersetzten die Veolia-Mitarbeiter in dem Bereich ein weiteres rund sechs Meter langes Rohrstück, das ebenfalls beschädigt war. Erneut musste die Trinkwasserversorgung für kurze Zeit unterbrochen werden.

Leichte Braunfärbung ist nicht gesundheitsgefährdend

Falk Heinig ist dankbar, dass sich die Anwohner verständnisvoll verhalten haben. Gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen sei es eine Herausforderung, stundenlang ohne Wasser auskommen zu müssen. Stellenweise kam das Trinkwasser bei den Kunden, zum Beispiel in Ottenhain, mit leichter Braunfärbung aus dem Wasserhahn. Dies sei, so der Veolia-Gruppenleiter, allerdings nicht gesundheitsgefährdend. Infolge des Rohrbruchs hätten sich im Netz vermutlich Inkrustationen gelöst. Das Gesundheitsamt sei informiert. Mittlerweile sei das Wasser aber wieder klar.

Die Verkehrsteilnehmer müssen sich noch einige Tage in Geduld üben, denn die Bundesstraße bleibt vorerst gesperrt. Ein Schieber, der bei den Arbeiten kaputt gegangen ist, muss noch ersetzt werden.

Von Kathrin Haase