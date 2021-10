Geithainer Heimatverein holt Geschichte in die Gegenwart – und feiert

Geithain

Mit einem öffentlichen Orgel-Konzert in der Nikolaikirche feiert der Geithainer Heimatverein am 9. Oktober sein 30-jähriges Bestehen. Dieser Geburtstag stand zwar schon 2020 im Kalender, musste jedoch aufgrund der Pandemie vertagt werden. Mit seinen monatlichen Vorträgen zu heimatgeschichtlichen Themen, mit Exkursionen, aber auch mit der Schriftenreihe „Vom Turm geschaut“ ist der Verein im Stadtleben präsent. Das druckfrische Heft 18 stellt Vorsitzender Bernd Richter am 13. Oktober in der Stadtbibliothek vor.

Forschen, publizieren, ins Gespräch bringen

„Das Ziel unserer Mitglieder war von Beginn an die Heimatpflege und die Förderung der Heimatverbundenheit der Einwohner Geithains und der umliegenden Orte“, sagt Richter. Wichtigste Aufgabe sei die Heimatforschung und das Öffentlichmachen dieser Recherchen.

Fanden sich im Mai 1990 vornehmlich Mitstreiter der Fachgruppe Stadtgeschichte, die unter dem Dach des Kulturbundes existiert hatte, im Verein zusammen, reicht diese Tradition deutlich weiter zurück. Schon 1909 hatte Pfarrer Georg Wagner eine Vereinigung für Heimatgeschichte und Volkskunde initiiert. 1949 war ein Arbeitskreis Heimatwerbung entstanden.

Ein weiterer Teil der Trachtengruppe des Geithainer Heimatvereins. Quelle: Jens Paul Taubert

Trachtengruppe macht Geschichte lebendig

Zu den Gründungsmitgliedern des Heimatvereins 1990 zählen unter anderem Thomas Arnold, Karlheinz Oertelt, Gottfried Senf, Ralf Niemann und – bereits gestorben – Gisela Zimmermann, Heinz Börner und Hildegard Höhle. Letztere war es, die 1994 eine Trachtengruppe gründete. Deren Höhepunkte waren die Teilnahmen an der 825-Jahr-Feier Geithains 2011 und an der 900-Jahr-Feier des fränkischen Partnerortes Veitshöchheim 1997. Die Münzsammler der Fachgruppe Numismatik leitet Thomas Arnold. Sie hatte bereits vor Gründung des Heimatvereins bestanden.

Domizil des Vereins ist das Torhaus über dem Stadttor. Es wurde ihm 1992 von der Kommune übergeben. „Seither war es möglich, ein Archiv mit wichtigen Materialien zur Heimatgeschichte aufzubauen“, sagt Richter. Er meint Dokumente, Bücher, Nachlässe, aber auch eine umfangreiche Sammlung historischer Fotografien zur Entwicklung Geithains.

Hohes Durchschnittsalter

Aktuell zählt der Verein 38 Mitglieder. Das älteste ist Martin Zimmermann (95), das jüngste ist Marcel Gut (33). Dass der Verein auch Jüngere gewinnen kann, die die Tradition fortsetzen, davon ist Bernd Richter überzeugt. Mehrfach habe es Kooperationen mit Schülern gegeben, etwa als es um die Forschung nach Euthanasie-Opfern und die Verlegung von Stolpersteinen ging. Auch in das neueste Heft „Vom Turm geschaut 18“ wurden Heranwachsende eingebunden.

Neben dieser Reihe ediert der Verein Faltblätter, gibt Bildbände heraus. Zudem publizieren Mitglieder eigenständig zu verschiedenen Themen, etwa zur Geithainer Schulgeschichte. Auf den Verein geht auch die Errichtung eines Denksteins für die Opfer stalinistischer Gewaltherrschaft und einer Tafel für Eberhard von Cancrin zurück, der beim Aufstand am 17. Juni 1953 sein Leben verloren hatte.

Stadt und Geithainer Heimatverein haben an der Bahnhofstraße gemeinsam diesen Gedenkstein errichtet. Quelle: Andreas Döring

Erst Konzert – später Heft-Vorstellung

Zum Jubiläum gibt es am 9. Oktober ab 14.30 Uhr eine Feierstunde im Luthersaal des Pfarrhauses. 16 Uhr folgt in der Nikolaikirche das Festkonzert, das Janko Bellmann (Orgel), Klaus Grünberger (Violine) und Alexander Fritzsche (Trompete) gestalten. Die Vorstellung des Heftes 18 der Reihe „Vom Turm geschaut“ ist am 13. Oktober ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek geplant.

Von Ekkehard Schulreich