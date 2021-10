Geithainer Heimatverein stellt neues Heft vor: Schwibbbogentor und Münzfund

Geithain

Die Geschichte des vor vielen Jahrzehnten abgerissenen Oberen Stadttores von Geithain erzählt Heimatgeschichtler Wolfgang Reuter in Heft 18 der Reihe „Vom Turm geschaut“. Der Beitrag stammt aus dem Nachlass des verstorbenen Ehrenmitglieds des Geithainer Heimatvereins. Er ist überschrieben mit „Das Schwibbbogentor in Geithain”. Das neue Heft, das am 13. Oktober ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek vorgestellt wird, enthält eine ganze Bandbreite stadtgeschichtlicher Themen, greift aber auch über die Grenzen der Stadt hinaus.

Ulanen und Spendentraditionen

Über „150 Jahre 2. Königlich-Sächsisches Ulanen-Regiment Nr. 18 – 20 Jahre Geithainer Ulanenverein 1867–2000” schreibt Karlheinz Oertelt. Gottfried Senf berichtet über den Geithainer Arzt Dr. Eberhard Ibrügger, der sowohl von den Nazis geschasst worden war, weil er während des Krieges Zwangsarbeitern „zu viel“ geholfen hatte, der aber auch nach dem Krieg von den neuen Machthabern in der Landkreisverwaltung in Borna, oftmals dieselben wie einige Jahre zuvor, nicht gewollt worden war.

Außerdem stellt Senf „100 Jahre Spendentradition der Familien Paul Guenther und Vanderbilt” zusammenfassend dar. Mit der Schilderung des Alltagslebens einer Flüchtlingsfamilie, die schließlich in Geithain ansässig wurde, wird von Heidemarie Ohde die Verbindung der großen Weltereignisse mit den Geschehnissen in der Kleinstadt hergestellt. Hier war nach dem Krieg das Restaurant „Stadt Altenburg“ bis zum großen Umbau nach 1965 ihre Wohnstatt gewesen.

Exkurs zu drei Gasthöfen

Berit Bargel erzählt die Familiengeschichte der Fleischerei Schuhknecht, die seit einem Jahrhundert besteht. Von einem Münzfund, der 1964 in Streitwald gemacht worden war, berichtet Thomas Arnold. Bernd Richter erzählt die wechselhafte Geschichte alter Geithainer Gasthöfe, insbesondere des „Goldenen Löwen“, des „Roten Hirschs“, später bekannt unter dem Namen „Stadt Altenburg“ und „Haus Altenburg“, und des „Schwarzen Bären“. In einem zweiten Beitrag befasst er sich mit den Vorfahren des beim Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 ermordeten Geithainer Arbeiters Eberhard von Cancrin, die sich bis ins Jahrhundert der Reformation zurückverfolgen lassen.

Gymnasiasten bringen sich ein

Dank Unterstützung des Vereinsmitgliedes Marcel Gut konnten Schüler des Geithainer Gymnasiums gewonnen werden, sich mit der jüngeren Heimatgeschichte zu befassen. Zur Befragung von Zeitzeugen der Friedlichen Revolution 1989/1990 wurde vom Heimatverein ein Wettbewerb ausgelobt. Die besten Arbeiten veröffentlicht das Heft.

Heft 18 „Vom Turm geschaut“ ist ab Mitte Oktober in der Geithainer Buchhandlung „Bücher, Bilder und Musik“ und beim Geithainer Heimatverein erhältlich. Anmeldungen für die Veranstaltung am 13. Oktober unter der Telefonnummer 034341/4 31 68 sowie per E-Mail an bibo-geithain@t-online.de

Von Ekkehard Schulreich