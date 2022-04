Geithainer Heimatverein will Musiker zusammenbringen

Geithain

Neu gewählt hat der Geithainer Heimatverein seinen Vorstand. Geplant war das schon zu Jahresbeginn 2021, doch aufgrund der Pandemie-Beschränkungen vertagte das der 38 Mitglieder zählende Verein. Nun wurde die Wahlversammlung nachgeholt. Vereinsvorsitzender bleibt Bernd Richter, Stellvertreter ist erneut Dr. Thomas Arnold, Finanzverantwortliche Margitta Graich. Das wichtigste Projekt 2022 heißt „Gemeinsam musizieren“.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorträge und Sonderschauen im Heimatmuseum

„Ich denke, dass wir mit der Auswahl unserer Themen auch künftig viele interessierte Besucher ansprechen können und so einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben in unserer Stadt beitragen“, formulierte es Bernd Richter in seiner Rückschau auf die vergangenen beiden Jahre. Er meinte damit die üblicherweise monatlichen Veranstaltungen – so gab Marcel Gut Einblick in die Geithainer Polizeiakten der Jahre 1940 bis 1945, stellte Dr. Gottfried Senf sein „Geithain Journal IV“ vor , aber auch Sonderschauen im Geithainer Heimatmuseum, die der Verein gerne unterstützt. Eine widmete sich 2020 „Geld, das die Welt (und Geithain) bewegt“; die nächste, die am 9. April eröffnet wird, zeigt die Welt des Spielens. Alljährlich gedenkt der Verein am 17. Juni am von ihm aufgestellten Denkstein für Eberhard von Cancrin des Volksaufstandes von 1953. Im vergangenen Oktober feierten die Mitglieder das 30-jährige Bestehen ihres Vereins. Richter erinnerte an das Gründungsmitglied Rudolf Beßert, Fachmann für die regionale Landwirtschaftsgeschichte, der mit 93 Jahren starb, und an das langjährige Mitglied Martin Zimmermann, das 96 Jahre alt wurde.

„Vom Turm geschaut“ heißt Quelle: privat

Preisgeld für ein großes Musik-Projekt

„Gemeinsam musizieren“ heißt ein Projekt, mit dem sich der Verein am Ideen-Wettbewerb des Freistaates Sachsen beteiligte – mit Erfolg in Form von 5000 Euro Förderung. „Anstoß gab die sehr gute Resonanz auf das Festkonzert anlässlich unserer 30-Jahrfeier in der Nikolaikirche“, so Richter. „Wir möchten viele Musiker aus Geithain zum gemeinsamen Musizieren zusammenzuführen und das Ergebnis natürlich auch öffentlich zu Gehör zu bringen.“ Laura Juhlemann, des Internationalen Gymnasiums Geithain, stellt am 25. Mai ihre Forschungsarbeit zum Geithainer Arzt Dr. Eberhard Ibrügger vor. Über Wander- und Reiseziele in der näheren Umgebung spricht am 29. Juni Dietmar Otto. Für den 27. Juli planen die Vereinsmitglieder eine Fahrt mit dem Kohrener Landexpress zum Wasserschloss Windischleuba. Hartmut Rössler, der dort vier Jahre im Internat das Gymnasium besuchte, will durch das Schloss führen.

Vorbereitet wird bereits Heft 19 der Schriftenreihe „Vom Turm geschaut“, das einen Rückblick auf „30 Jahre Geithainer Heimatverein“ bietet. Es soll im Herbst erscheinen.

Von Ekkehard Schulreich