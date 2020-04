Geithainer Hotelier: Hilfe vom Land kam prompt

Geithain

Dass er sein Hotel in Geithain aufgrund der Corona-Einschränkungen vorerst schließen musste, belastet Jan Brunswig zweifellos. Doch anders als manche Branchen-Kollegen hat er eine durchaus positive Erfahrung gemacht: Die Hilfe durch das Land Sachsen aus dem speziellen Programm für Solo- und Kleinstunternehmer kam prompt.

Beantragung bei der Aufbaubank hatte prompt Erfolg

„Die Beantragung über die Sächsische Aufbaubank funktionierte, und innerhalb von drei Tagen hatte ich das Geld auf dem Konto“, sagt der Mann, der seit 2009 das Hotel „Leipziger Land“ betreibt. Mit dem zinslosen Kredit, rückzuzahlen binnen zehn Jahren, komme er die nächsten zwei Monate erst einmal über die Runden. Denn er dürfte in seinem Haus in der Bahnhofstraße zwar noch Geschäftsreisende aufnehmen: „Aber die reisen ja nicht mehr an. Und auch die kleine Kneipe ist zu. Ich kann das Glas Bier ja nicht über die Straße verkaufen.“

Brunswig versucht, die Jobs der drei Mitarbeiter zu sichern

In Krisenzeiten müsse man zueinander stehen, sagt der 56-Jährige, der in Köln aufwuchs und der seit mehr als vier Jahrzehnten in der Hotellerie und Gastronomie tätig ist. Erfahrungen sammelte er bei Großen wie Steigenberger und Kempinski, leitete selbst größere Hotels, ehe es ihn in den Osten nach Sachsen verschlug. „Ich habe viel gearbeitet, musste viel kämpfen, konnte leben und überleben – ein nennenswertes Polster bilden war kaum drin“, betrachtet er die Situation nüchtern. Umso wichtiger ist ihm eine positive Botschaft: Dass Hilfen, die jetzt organisiert würden, auch griffen. „Ich kann die Arbeitsplätze meiner drei Mitarbeiter hoffentlich sichern“, sagt er. Allerdings sei die Frage der Kurzarbeit behördlicherseits noch nicht abschließend geklärt.

Der Mann, der über Jahre dem Geithainer Gewerbeverein vorstand, möchte Zuversicht verbreiten. Und auch wenn sein Hotel geschlossen ist, die Hände nicht in den Schoß legen: „Es gibt viele, die Hilfe brauchen. Ich bin gern bereit. Doch es ist gar nicht so leicht, zueinander zu finden.“

Soforthilfen für die Wirtschaft: Hier gibt es Unterstützung Seit einigen Tagen laufen die wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen der Sächsischen Staatsregierung an. Unternehmer und Freiberufler stehen somit eine Reihe von Hilfen zu. Wichtige Informationen rund um das Coronavirus hat der Freistaat Sachsen unter www.coronavirus.sachsen.de bereitgestellt. Unternehmer und Selbständige finden hier eine Auflistung zu häufig gestellten Fragen und Antworten.

Von Ekkehard Schulreich