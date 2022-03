Geithainer Kitas zurück in kommunale Hand: Gespräche mit Eltern und Teams

Geithain

Jetzt geht die Stadtverwaltung auf die Betroffenen zu. Geithain holt mit Beginn des Jahres 2023 fünf Kindereinrichtungen zurück in die Regie der Kommune. Diese will die Trägerschaft über Krippen, Kindergarten und Horte, die aktuell die Volkssolidarität Borna, die Arbeiterwohlfahrt Leipziger Land und der Verein Muldentaler Jugendhäuser inne haben, beenden.

Das beschloss der Stadtrat im Februar. In diesen Tagen nun führen Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) und die Verwaltung Gespräche mit den Elternvertretern und mit den Mitarbeiter-Teams. Es geht um die Einrichtungen „Wirbelwind“ und „Paulis Weltenträumer“ (Hort), „Kinderland am Bahnhof“ (alle direkt in Geithain), „Rasselbande“ und Hort in Narsdorf sowie „Abenteuerland“ in Ossa.

Kündigungsfrist beträgt halbes Jahr

„Eine solche Info-Veranstaltung gibt es in jeder Einrichtung. Hier werden wir alles besprechen“, sagt Rudolph. Bei den freien Trägern ist die Entscheidung des Stadtrates längst herum. Offizielle Kündigungsschreiben der Kommune haben sie noch nicht erhalten. Die Kündigungsfrist beträgt ein halbes Jahr, so der Oberbürgermeister. Man habe also noch Zeit und sei dabei, zuerst mit Pädagogen und Eltern alle Fragen zu klären.

Eine Kita soll später folgen – zwei nicht

Sobald es die Verträge gestatten, will sich die Stadt auch vom Träger der Fremdsprachen-Kita „Little Stars“ (Geithain) trennen. An diese Gesellschaft zur Ganzheitlichen Bildung (GGB) ist sie zwei Jahre länger gebunden. Nicht rühren will sie an den beiden vom Kirchspiel Geithainer Land geführten Häuser „Wurzelbude“ in Rathendorf und „Kleine Hirten“ in Niedergräfenhain.

Kritik an Entscheidung der Stadt

Frank Rudolph und die Rathausspitze begründen die Re-Kommunalisierung unter anderem mit mehr Effizienz und Flexibilität. An den individuellen Konzepten will die Stadt nicht rühren, auch das Personal übernehmen. Kritiker werfen der Kommune vor, die bewährte Vielfalt der Angebote zu beschneiden. Zudem sei es falsch gewesen, die Betroffenen nicht bereits im Vorfeld der Stadtrats-Grundsatzentscheidung einzubeziehen.

